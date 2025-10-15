CHP, Rojin Kabaiş davasında delillerin karartılmasını Meclis’e taşıdı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Van’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kamuoyuna yansıyan yeni bulgularla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Kaya, soru önergesinin yanı sıra Meclis Genel Kurulu’nda da söz alarak, "Rojin’in katilleri de katilleri saklayanlar da delilleri gizleyenler de yargılanacak" diye konuştu.

Bir yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne dair yeni adli tıp raporunun ortaya çıkmasının ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Kaya, "Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in bedeninde maalesef iki farklı erkek DNA'sı tespit edildi ve bu kritik bilgi aylardır ailesinden ve kamuoyundan gizlendi. Açıkça adaletin üssü kapatıldı, açıkça deliller karartıldı. Bugün Adalet Bakanının yanıtlaması istemiyle bir yazılı soru önergesi verdim ve buradan da soruyorum. Bu DNA bulguları neden karartıldı? Savcılığa ne zaman ulaştı? Neden tek bir kişi bile gözaltına alınmadı? Bu dosyayı kapatmaya çalışan kamu görevlileri hakkında neden işlem yapılmıyor? Kadınların şüpheli ölümlerini 'intihar' diye kapatmak, delil karartmak, fail korumak artık bir devlet pratiği hâline mi geldi? Ama bu dava kapanmayacak, Rojin'in katilleri de katilleri saklayanlar da delilleri gizleyenler de yargılanacak. Bir kadın yaşamını kaybediyor, bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulunuyor, ama ne bir gözaltı var ne bir açıklama. Sessizlik, adaleti sağlayamaz. Rojin Kabaiş davası kadınların bu ülkede ne kadar korunabildiğinin ve adalete ne kadar ulaşabildiğinin göstergesidir" dedi.

Kaya, yazılı soru önergesinde Adalet Bakanı Tunç’a şu soruları yöneltti: