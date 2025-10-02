CHP Safranbolu İlçe Kongresi: Cumhur Onkardeşler başkan seçildi

CHP Safranbolu İlçe Kongresi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı kongrede oy çokluğuyla Cumhur Onkardeşler CHP Safranbolu İlçe başkanı seçildi.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın yürüttüğü toplantıya; Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, ilçe başkanları, çeşitli dernek ve oda temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Milletvekili Cevdet Akay açılış konuşmasında, ülke ve bölge açısından zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak partinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Akay, “Siyasi operasyonlar partimize yapılmaya devam ediyor, ekonomik sıkıntılar ortadan kaldırılamadı ve giderilemediği için en güçlü rakip olan şu anda birinci parti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisini zayıflatmaya yönelik hamleler yapılıyor. Bölmeye parçalamaya mümkünse ikiye bölmeye ve zayıflatarak da en büyük rakibi bertaraf etmeye çalışılıyor. Kim çalışıyor iktidar çalışıyor biz buna müsaade edecek miyiz? Müsaade etmeyeceğiz ve daha da bu ortamdan güçlenerek çıkacağız. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere Cumhurbaşkanı adayımız sizlerin de halkımızın da oyuyla rekor oyla da tasdik edilmiş durumda ve onunla beraber tutuklanan diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız yine kıymetli hemşehrimiz Hasan Başkanımız da en son Bayrampaşa Belediye Başkanımız da buna dahil haksız ve tutuksuz yere içerideler. Bunlar milletin halkın seçtiği oylarla başa gelmiş belediye başkanları kaçma tehlikesi var mı? Yok onlar yaptıkları işlerden eminler tabii ki hataları veya noksanlıkları varsa yargıda maddi delillerle ispatlanır ortaya çıkarsa herkes yargı önünde hesap verebilir ama biz böyle bir şey olmadığına inanıyoruz ve haksız yere içeride tutuklu vaziyette hayatlarını devam etmeye çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasında ekonomik krize de dikkat çeken Akay,”Ekonomik sıkıntılar almış başını gitmiş açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış yoksulluk sınırı 91 bin TL’ye geçmiş işçi, esnaf, emekli, dar gelirli, asgari ücretli, çiftçi, kobi hepsi perişan vaziyette hayatlarını idame ettiremiyorlar ama siz bu sorunları çözmek yerine bu bütçeyi kaynakları dar gelirliden, emekliden, işçiden yana kullanmanız gerekirken yine sermayeden yana kullanmaya devam ediyorsunuz, israfa devam ediyorsunuz, lükse şatafata devam ediyorsunuz ama bu ekonomik problemleri gidemiyorsunuz. Gideremeyince de yapacağınız tek şey kalıyor Cumhuriyet Halk Partisini bölmeye parçalamayı ve küçültmeye çalışmak. Buna müsaade etmeyiz.” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise konuşmasında vatandaşların yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklara dikkat çekti. Köse, “Ülke olarak çok meşakkatli zorlu bir süreçten geçiyoruz herhalde küçücük bir azınlığın dışında mutlu olan kitleyi görmek çok zor. Kiminle konuşsanız dertli kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Çiftçimiz mutsuz, gençlerimiz umutsuz, kadınlarımız çaresiz gerçekten çok kötü bir tablo var. Böyle bir tabloda gerçekten Cumhuriyetin değerlerinin demokrasinin değerlerinin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne yapılıyor hepimiz görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte gerçekten bir ivme kazandı ve şu anda ülkenin birinci partisi bunu gören iktidar elbette hem kan kaybettiğini, oylarının hızla eridiğini gören iktidar da var gücüyle partimize saldırıyor. Amaçları elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmek parçalamak bizleri birbirimize düşürmek çünkü bizim bir güç olduğumuzu gördü, halkın umudu olduğumuzu, gençlerimizin umudu olduğumuzu, çiftçinin sorunlarının çözümü olduğumuzu gördü. Sadece çiftçinin değil elbette her alanda sorunlar var ve bu sorunların çözüm adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gördü halk. Elbette bu hoşuna gitmedi iktidarın ve bu büyük gücü parçalayarak önündeki engeli kaldırmak üzere operasyonlara başladı. Tabii şimdi onları ürküten en önemli şey 2019’da yaklaşık 240 belediyeyi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki bu da büyük bir başarıydı başarısını 2024’te ikiye katlaması oldu. 440 belediyeyi aldık büyük şehirleri iktidar partisinden daha fazla büyükşehir belediyesi aldık. Belki de hiçbirimizin aklına gelmeyen asla olmaz denilen belediyeleri, ilçeleri kazandık. Elbette bu tablo iktidarın hiç hoşuna girmedi yani şu an içinde yaşadığımız saldırıların en büyük sebebi elbette ki büyük bir güç olmamız." açıklamasında bulundu.

175 delegenin oy kullandığı kongre sonucunda 94 delegenin oyunu alan Cumhur Onkardeşler yeni CHP Safranbolu İlçe Başkanı oldu.