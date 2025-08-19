CHP saha çalışmalarına devam ediyor: "İmamoğlu’nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar dolara ulaştı"

CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özgür Sağlam, Bolu Milletvekili Türker Ateş ve Düzce Milletvekili Talih Özcan, ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.

Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP Karabük İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle Karabük’te üç gün boyunca çalışma yürüteceklerini belirtti. Özcan, öncelikli amaçlarının Cumhurbaşkanlığı aday ofislerinin tanıtımı ve halkın katılımını sağlamak olduğunu söyledi.

Özcan, saha çalışmaları ile halkın beklentilerinin rapor haline getirilip Genel Merkez’e sunulacağını, ayrıca örgütlerle yapılacak görüşmelerle parti programına katkı sağlanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Ülkemiz olağanüstü günlerden geçiyor. Tarihimizde hiç görmediğimiz uygulamalar, baskılar ve tehditlerle mücadele ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatmaya, vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ancak, algı operasyonlarıyla ülkeyi yöneten, medyayı eline geçirmiş, meclisi çalıştırmayan, adaleti ve hukuku ayaklar altına alarak yargıyı kendisine bağlayan, bir iktidarla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta yapılan bir darbe ile tutuklandı. Ardından, birçok belediye başkanımız ve bürokrat tutuklandı. 19 Mart darbesi, sadece Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yapılan bir darbe değildir. Bu, Türkiye’nin özgürlüğüne, demokrasiye ve hukuka yapılan bir müdahaledir. Bu darbeye karşı, milletimizle birlikte, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Geri adım atmayacağız ve korkmadan yolumuza devam edeceğiz. CHP artık yerel yönetimlerde iktidara gelmiştir. Türkiye’nin birinci partisidir. Bu iktidarın, halkımıza vereceği bir şey kalmamıştır."

''ENFLASYON YÜKSELDİ. HER 3 KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ''

Özcan, ekonomik krizin derinleştiğini belirterek, ''Bu darbenin ekonomik zararlarını hepimiz yaşıyoruz. 60 milyar dolardan fazla rezerv satıldı. 10 milyar dolardan fazla yabancı para çıkışı oldu. Enflasyon yükseldi. Dolar 40 lirayı geçti. Euro 50 liraya dayandı. Her 3 kişiden biri işsiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar dolara ulaştı. 19 Mart darbesi, hepimizin can ve mal güvenliğini ortadan kaldırdı'' ifadelerini kullandı.

CHP’nin artık Türkiye’nin birinci partisi olduğunu söyleyen Özcan, Cumhurbaşkanlığı Aaay Ofisleri’nin “Türkiye İttifakı’nın gelecek vizyonunu” yansıtacağını kaydetti. Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

''Bizim amacımız, yeni iktidar programımızla, ülkemizi güçlü ve zengin yapmaktır. Adil, özgür ve demokratik bir düzen kurmaktır. Milletimizin mutlu ve huzurlu olmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanlığı adaylık ofislerinin temel görevi; Türkiye’nin gelecek vizyonunu, politikalarını ve projelerini geliştirmek olacaktır. Tüm CHP’lilerin ve kendisini Türkiye ittifakının parçası hisseden herkesin katkı vermesini bekliyoruz. Hep birlikte iktidar programının hazırlıklarını, kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde yaparak milletin karşısına çıkacağız.

Bugünden başlayarak, tüm örgütlerimiz, bu çalışmaların görevlisi ve sorumlusudur. Bu çalışmalara katkı vermek isteyen herkes, cumhurbaşkanı adaylık ofisinin bir üyesi ve bir parçasıdır. Bu kapsamda, toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını konuşmak, talep ve çözüm önerilerini tespit etmek için saha çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bizim için tek hedef; haksız yere tutuklanan arkadaşlarımızı halkla buluşturmak, milletimizi yoksulluktan kurtararak özgürlüğe, demokrasiye ve adalete ulaştırmaktır.''