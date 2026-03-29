CHP Salzburg Birliği: Baskılara karşı tüm gazetecilerin yanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salzburg Birliği, tutuklu gazetecilere destek vermek için etkinlik düzenledi.

Yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğünün ve halkın iradesinin yanında durmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; gazetecilere yönelik baskılara karşı tüm basın emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

"Başta BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı olmak üzere, düşüncelerini özgürce ifade eden tüm gazetecilerin yanındayız" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı şekilde, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskıları kabul etmiyor; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelesi her koşulda devam edecektir."