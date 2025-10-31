CHP Samsun İlkadım ilçe örgütünün Özgürlük ve Demokrasi Yürüyüşü: Asla ve asla teslim olmayacağız, bu zulme yenilmeyeceğiz

CHP Samsun İlkadım ilçe örgütünün çağrısıyla düzenlenen “Özgürlük ve Demokrasi Yürüyüşü” şehir kulübü önünden başlayıp İstiklal Caddesi, Lise Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergâhını takiben Onur Anıtı’nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç Onur Anıtı önünde yurttaşlara şu sözlerle seslendi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanmasından bugüne bir yıl geçti. Bir yıl içerisinde onlarca partilimiz, gencimiz, gazetecimiz, gözaltına alındı, tutuklandı. Tüm bu yaşananlara, sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlıklara, deli saçması 'casusluk' iddiasına iftiralara ve siyasi kumpaslara karşı durmak için buradayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 29 Ekim'de tarihinde söylediği gibi; 'Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır. Haksızlık tam tepemizde iken o bizi kavurmasın diye, adaletsizlik rüzgârları fırtınaya dönmüşken bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır'. İktidar ve yandaşları el birliği ile bu çatıyı çökertmeye çalışıyorlar.

"İktidar uydurma suçlamalarla görevden alarak halkın seçtiği belediye başkanlarını kayyumlar yolu ile elinden almaktadır"

Bugün iktidar, halkın cumhuriyet sayesinde kavuştuğu seçme ve seçilme hakkını, halkın seçtiği belediye başkanlarını, meclis üyelerini uydurma suçlamalarla görevden alarak baskı ve tehdit ile kendi partisine çekerek, kayyumlar yolu ile elinden almaktadır. Selefi hayallerle demokrasiyi kullanarak geldikleri makamdan, selefi ayarlarla demokrasiyi, sandığı ortadan kaldırmaya niyet etmektedirler. Bağımsız yargıyı yerine yargıyı kendine bağlı bir yargı oluşturarak adalet yok edilmektedir. Son günlerde yandaş medyadaki kalemşorları ve trolleri aracılığı dile getirdikleri yasal değişiklerle bu ülke vatandaşlarının yaşam tarzlarına müdahale ile, milli eğitim sisteminde uyguladıkları müfredat ve gerici örgütlerle yaptıkları protokollerle laik Türkiye Cumhuriyeti’nin dibine dinamit konulmaktadır.

"İKTİDAR ELİYLE ÜLKEMİZ FAKİRLEŞMİŞ VE YAŞANMAZ BİR HALE GETİRİLMİŞTİR"

Cumhuriyet, eşitlik, adalet hakkaniyet demekken; Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesi iken; milyonlar derin bir yoksulluğun pençesinde boğulmaktadır. İktidar eliyle ülkemiz fakirleşmiş ve yaşanmaz bir hale getirilmiştir. Gelinen aşamada sosyal devlet de yok olmuştur. Cumhuriyet, eşitlik, adalet hakkaniyet demektir.; Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet’i taşıyan ilkeler adeta yıpratılmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi meşruiyeti halkta, sandıkta aramaktan vazgeçmişlerdir. İşte tüm bunlara cevabımız, bu milletin gönlündeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisidir.

"TÜRK İLE KÜRT'ÜN, LAZ İLE ÇERKES'İN, TÜM HALKLARIN KARDEŞÇE YAŞAYACAĞI, BİRLİKTE BAŞARACAĞI YARINLAR İÇİN İNANÇLIYIZ"

Şundan emin olunuz ki asla ve asla teslim olmayacağız. Bu zulme yenilmeyeceğiz. Bu baskıya sonuna kadar direnecek, eninde sonunda biz kazanacağız. Türk ile Kürt’ün, Laz ile Çerkes’in, tüm halkların, tüm mezheplerin kardeşçe yaşayacağı, birlikte başaracağı yarınlar için inançlıyız, kararlıyız. Gücümüzü tarihten, haklılığımızdan, insan sevgimizden, birbirimize ve ülkemize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz. Tüm dünyaya cumhuriyete, demokrasiye adalete, barışa nasıl bağlı olduğumuzu gösteren, bu değerler için nasıl direneceğimizi gözler önüne seren siz değerli yoldaşlarımızla birlikte asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak."