CHP: Saraçhane’yi boş bırakmayacağız

İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' ve “yolsuzluk” soruşturmaları kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk soruşturması” kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu hakkında, “kent uzlaşısı” gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında ise adli kontrol kararı verildiği savunuldu. CHP kaynakları ise henüz avukatlara tebliğ edilen bir karar olmadığını kaydetti.

Karara yönelik iddiaların gündeme gelmesinin ardından, “İBB’ye kayyum atanma riski ortadan kalktı mı?” sorusu gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, “Terör” nedeniyle İmamoğlu hakkında adli kontrol kararı verilse dahi, “İBB’ye olası bir kayyum atanma ihtimali” ortadan kalkmadı.

“REHAVET YOK”

Savcılığın, mahkeme adli kontrol kararı alırsa, karara itiraz edeceği öne sürüldü. İtirazın ardından yargılamanın yeniden yapılabileceğinin altını çizen CHP’liler, “Rehavete kapılmayacağız, Saraçhane’yi boş bırakmayacağız” dedi. Kararın avukatlara tebliğ edilmeden önce sızdırılmasına da tepki gösteren CHP’liler, “Tüm hukuk normlarının ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz” diye konuştu.

“SARAÇHANE’Yİ BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ”

CHP kurmayları, 19 Mart itibarıyla başlayan mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Toplumun büyüyen öfkesinin farkındayız. Mücadeleye, direnmeye devam edeceğiz. Saraçhane’yi bir saniye bile boş bırakmayacağız. ‘Yapamazlar’ denilen her şeyi yapan iktidara karşı hiçbir zafiyet göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.