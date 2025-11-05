CHP seçimler için yola çıkıyor: Slogan İmamoğlu'ndan

CHP Milletvekili ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan ile CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Üyesi Sevgi Kılıç ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gazeteciler ile bir araya geldi.

Ofisin ilk çalışmalarının, “Gençliğimiz var” sloganı ile gerçekleştirileceğini kaydeden CHP’li Cem Aydın, gençler ile bir araya gelerek gençlerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulacağının altını çizdi. Ofisin 5 Kasım itibarıyla başlayan çalışmalarının CHP iktidarı ile sonlanacağını ifade eden Aydın, “Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesi bugün bizin omuzlarımızdadır. Güçlüyüz, kararlıyız ve gençler olarak kendimize inanıyoruz” dedi.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkiye’deki milyonlarca gencin iktidarın korku duvarlarını yıktığını söyleyen Aydın, “Baskılara karşı mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz” diye konuştu. Aydın, “Çocukların mutlu, gençlerim umutlu olduğu bir Türkiye” hayaliyle çalışacaklarını kaydederek, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde gençlerin önerileriyle çalışmalarımızı hep birlikte planlayacağız. Bu düzeni değiştirmek için genç arkadaşlarımızla birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise “Gençliğimiz var” çalışmalarını, “Gençlerin kamusal alanları birlikte ve yeniden kuracağı çalışmalar” olarak nitelendirdi. Kılıç, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun her çalışmasında gençlere yer verdiğine dikkati çekerek, “Gençlerin yön verdiği bir siyaset kültürü hep birlikte yazılacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde yaptığımız çalışmalar, bu anlayışın yansımasıdır” yorumunu yaptı.

"GENÇLER TOPLUMUN ÖZNESİ"

AKP iktidarında gençlerin Anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençleri yok sayan bu yaklaşımı reddediyoruz. Biz gençler, tam anlamıyla bu toplumun öznesiyiz. Gençlerin kendi politikalarını özgürce ortaya koyabileceği bir alan yarattık. Burada bir katı tamamen gençlik çalışmalarına ayırdık. Ekrem başkanımızın da söylediği gibi, ‘Yolumuz uzun, gençliğimiz var’… Asla vazgeçmeyeceğiz.”

"ÖZEL VE İMAMOĞLU UMUDU YEŞERTTİ"

CHP’li Bülent Tezcan ise ofisin ilk çalışmalarının gençlik alanında olmasının öneminin altını çizerek, “Gençlik ile birlikte el ele vererek Türkiye’nin geleceğini kuracağız” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarında geçlerin merkeze alınacağını ifade eden Tezcan, şunları ifade etti:

“Şu anda çalışmaları yürüttüğümüz bina, ‘Bülent Ecevit Yerleşkesi’dir. Rahmetli Ecevit de çalışmalarında gençleri merkeze koyardı. Onlar gençleri anlıyorlardı, değer veriyorlardır. Bugün, iki genç lider çıktı ve Türkiye’de umudu yeniden yeşertti. Biri genel başkanımız Özgür Özel, diğeri İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu… Bir büyük mücadeleyi omuzlarına aldılar ve Türkiye’nin refah mücadelesinin öncüsü oldular.”

"CHP AÇIK ARA ÖNDE"

Tezcan, seçmenin önüne bugün sandık konulsa CHP’nin açık ara birinci parti olacağını savundu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da anketlerde açık ara önde olduğunu ifade ederek, 18-29 yaş grubuna yönelik ankette CHP’nin yüzde 42 ile birinci parti olduğunu anlattı. Benzer bir tablonun Cumhurbaşkanlığı Adayı anketinde de yaşandığını belirten Tezcan, İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyen gençlerin oranının yüzde 62,8 olduğunu dile getirdi.

"BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ"

Türkiye’deki gençlerin en temel alanlar da dahil olmak üzere çok sayıda alanda sorun yaşadığını söyleyen Tezcan, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: