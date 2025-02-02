CHP Şile ilçe binasına taşlı saldırı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin Şile ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıyı sosyal medya hesabı X'ten duyuran Zeybek, hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.

Zeybek, paylaşımında şunları kaydetti:

“Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun.”