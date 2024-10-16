CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya'dan 'maden ihalesi' tepkisi: “Mesele sadece Sinop’un değil, Boyabat’ın değil Türkiye’nin meselesi”

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop’un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki 3.5 milyar liralık maden ihalesinin şartnamesindeki 'bakır zenginleştirme tesisleri' şartını sağlayan tek firma olan Cengiz Holding'e verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yalçınkaya, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi dün sabah saatlerinde adrese teslim bir ihale yapıldı. Cengiz Holding, bir hafta önce Genel Başkanımızın uyardığı bir ihaleyi aldı. İhale yapılana kadar da açmamız gereken bir davamız vardı. Sinop Çevre Dostları Derneği adına dernek yönetimiyle beraber davamızı açtık. Bu süreçte açılan davanın da avukatlığını ben ve yönetim kurulundaki iki arkadaşımız Avukat Seda Yavuz ve Avukat Sema Karadayıoğlu olarak beraber üstlenmiş durumdayız. Yine Genel Başkan Yardımcımız Deniz Yavuzyılmaz ve ekibiyle birlikte bu süreci beraber yürüteceğiz. Bu saatten sonra artık yapılacak iş mahkemeden bizim talep ettiğimiz yürütme durdurma kararını beklemek. Akabinde de yargılama sürecini takip etmek olacak. Aynı zamanda usulen onların almaları gereken ÇED raporu vesaire gibi durumlar var. Boyabat halkının da özellikle bölgede yaşayan köylü vatandaşlarımızı da bilgilendireceğiz. Bunun artısını ve eksisini konuşacağız. Burada önemli olan husus şu. Açıkçası mesele sadece Sinop’un değil, Boyabat’ın değil, Türkiye’nin meselesi. Türkiye’nin kaynaklarının belli gruplara, belli kişilere ve şirketlere peşkeş çekilmesine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bakır madenlerinin olduğu yerde çinko, altın gibi madenler de yine aynı şekilde aynı rezerv alanının içerisinde oluyor. Bakanlığın verdiği verilerden bizim ilk hesabımız 100 milyar liranın üzerinde bir rezerv olduğuydu. Daha sonra detayları tekrar ortaya çıktıkça da bakanlık tarafından paylaşıldıkça da dün genel başkanımızın ifade ettiği gibi 400 milyarın üzerinde bir rezerv var. Burada belirtilen miktar hesaplaması bilimsel verilere göre yine bakanlığın kendi uyguladığı yani en az şu kadar altın çıkar, en az bu kadar bakır olur hesabına göre yapıldığı için bu söylediğimiz miktarın altında bir rezerv burada yok. Ama üstüne çıkma ihtimali var. Daha önceki örneklerde de bu şekilde gidiyor.”