CHP, siyasi partilerle yeniden bayramlaşma kararı aldı: AKP ile bayramlaşılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar nedeniyle 2025 yılında hem Ramazan hem Kurban bayramlarında siyasi partilerle bayramlaşmayan CHP, iki bayramın ardından yeniden siyasi partilerle bayramlaşma kararı aldı. Ancak CHP, AKP ile bayramlaşmayacak.

CHP, geçtiğimiz Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 19 Mart'ta başlayan belediyelere yönelik operasyonları gerekçe göstererek hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kararı, "Bizim bayram görecek halimiz yok. Bayram gelmiyor bize. Benim 11 belediye başkanımı millet seçmiş, Tayyip Bey yenemedi diye üzerine akın akın akıncı yollamış. O da gelmiş hukuku ayaklar altına almış, bu kadar iftirayla, hakaretle bir sürü insana bir sürü yalancı tanıklıkla, gizli tanıklıkla bu işlere gelmiş. Ne bayramı? Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın" ifadelerini kullanmıştı.

İki bayramın ardından CHP, siyasi partilerle yeniden bayramlaşma kararı aldı ancak AKP ile bu bayramda da bayramlaşmayacak. CHP, 17 siyasi partiyle bayramlaşacak. Bayramın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, PM Üyesi Canan Taşer, Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal'dan oluşan CHP heyeti sırasıyla DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP'yi ziyaret edecek.

Parti genel merkezinde ise Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, PM Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar'dan oluşan heyet DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP'yi kabul edecek.