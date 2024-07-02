CHP sokağa iniyor: Tarım ve depremzede mitingleri

CHP, iktidar kanadının söylemleri ve kamuoyundaki tepki ile tıkanan müzakere süreçlerinin ardından tematik mitinglere ağırlık verecek. Ataması yapılmayan öğretmenler ile başlayan, asgari ücretliler ile devam eden mitinglere, “Tarım” ve “Depremzedeler” mitingleri de eklenecek.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ataması yapılmayan öğretmenler ile başlayan ve 30 Haziran’da gerçekleştirilen, “Geçinemiyoruz” mitingi ile süren tematik mitinglere yenileri eklenecek.

Müzakere ile sonuç alınamayan hemen her toplumsal sorunla ilgili sokağa ineceklerini kaydeden CHP kurmaylarının aktardığı bilgiye göre, çiftçilerin sorunlarına dikkati çeken bir miting de düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmeler ile başlayan, “Siyasette normalleşme” tartışmalarının geride kaldığını savunan parti yönetimine göre, siyaset sokağa taşınacak.

TARIM MİTİNGİ

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşadığı sorunları tematik mitingler yoluyla duyurmayı planlayan parti yönetimi, düşük alım fiyatları ve artan maliyetler karşısında ezilen çiftçiler ile bir araya gelecek. Bu kapsamda temmuz ayı içinde Şanlıurfa'da bir tarım mitingi gerçekleştirilecek.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından geçen 15 aya karşın sorunları halen çözülemeyen depremzedeler de CHP’nin gündeminde olacak. Gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçların yanı sıra barınma sorunları da bulunan depremzedeler için Hatay’da büyük bir miting planlanacak. CHP kurmaylarına göre, Hatay’da gerçekleştirilecek miting ile 6 Şubat Depremleri’nden etkilenen tüm kentlerin sorunları siyasetin gündemine oturtulacak.

İL BAŞKANLANLARINA OFİS

Öte yandan, CHP’de parti yönetiminde yaşanan değişim partinin Genel Merkez binasına da sıçradı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay öncesi il başkanlarına verdiği, “Partide ofisleriniz olacak” vaadi kapsamında Genel Merkez’deki dördüncü kat yeniden düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de danışman olarak görev yapan isimlerden boşaltılan odalar, il ve ilçe başkanlarına tahsis edildi.

CHP’de MYK Salonu’nun da bulunduğu dördüncü kattaki odalar, il ve ilçe başkanları için hazırlandı. Partinin dördüncü katında odaların bulunduğu bölüme giden koridora, “CHP İl ve İlçe Başkanları Çalışma Ofisi” tabelası asıldı.

Değişimin, CHP Lideri Özel'in kurultay öncesi il başkanlarına verdiği, “İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince ofisleri olacak. Genel başkan yardımcısını beklerken, yorulup da duvarın dışına çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, telefonunuz olacak” sözü üzerine gerçekleştirildiği bildirildi. Bu kapsamda il ve ilçe başkanları için dördüncü katta özel bir oda da ayrıldı. Odada il başkanları için bir dinlenme bölümü de oluşturulurken başkanlara yardımcı olacak bir de sekreter tayin edildi.