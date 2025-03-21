CHP: "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir!"

CHP'nin sosyal medya hesabından "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir!" paylaşımı yapıldı. Paylaşımın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" açıklamasının hemen ardından yapılması dikkat çekti.

Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle devam ederse burada barış içinde demokratik bir zeminde tepkimize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse CHP'den salonlarda binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" demişti. Yerlikaya da "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” açıklamasını yapmıştı.