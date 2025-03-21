CHP: "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kimse CHP'den salonlarda binalarda siyaset beklemesin" açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi. CHP ise Yerlikaya'nın açıklamasından sadece birkaç dakika sonra "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir!" paylaşımı yaptı.
CHP'nin sosyal medya hesabından "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir!" paylaşımı yapıldı. Paylaşımın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" açıklamasının hemen ardından yapılması dikkat çekti.
Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir! pic.twitter.com/AC0nUbs4oz— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 20, 2025
Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle devam ederse burada barış içinde demokratik bir zeminde tepkimize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse CHP'den salonlarda binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" demişti. Yerlikaya da "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” açıklamasını yapmıştı.
Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2025
Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!
Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!
Polislerimiz, Aziz…