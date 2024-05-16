CHP somut adım bekliyor

Erdoğan’ın CHP’ye gerçekleştireceğini söylediği iade-i ziyaretin takvimi netleşmedi. CHP kaynakları, Gezi tutuklularına yönelik talepleri başta olmak üzere sorunların çözümü için somut adım beklediklerini kaydetti.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilerine gerçekleştirmesi beklenen ziyarete ilişkin CHP kaynakları, “Randevu talebi için taleplerimize yönelik somut adım atılması bekleniyor olabilir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasında gerçekleşen zirvede Türkiye’nin sorunlarına yönelik kalın bir dosya sunulduğunu belirten CHP’liler, “Başta Gezi Davası tutuklularının yeniden yargılanması olmak üzere, taleplerimizin tümünün çözümünün takipçisi olacağız” dedi. Kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin tarihi henüz belli olmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısından sonra gazetecilerin iade-i ziyaretin ne zaman gerçekleştirileceğine yönelik sorularına, “En yakın zamanda” yanıtını verse de CHP Genel Merkezi’ne ziyaretle ilgili herhangi bir randevu talebi yapılmadığı öğrenildi. CHP Lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede Özel’in, ataması yapılmayan öğretmenlerin yanı sıra emeklilerin sorunlarını, asgari ücretteki artış talebini, belediyelere kayyum atanmasını, müfredat değişikliğini, Gezi tutukluları ile hasta tutukluları da gündeme getirdiği bildirildi. Zirvenin ardından konuşan CHP kaynakları, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini aktardı. Erdoğan ise CHP Genel Merkezi’ne bir iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.

Erdoğan’ın, “En kısa sürede” gerçekleşeceğini açıkladığı iade-i ziyaretin takvimi, ilk görüşmenin üzerinden geçen 14 güne karşın halen belirlenmedi. Olası ziyarete yönelik bilgi veren CHP kurmayları, taleplerine yönelik somut adımlar atıldıktan sonra ziyaret için girişimde bulunulacağı öngörüsünü paylaştı.