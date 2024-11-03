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CHP Sözcüsü Deniz Yücel duyurdu: Lütfü Savaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Hatay'ın önceki dönem belediye başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel kararı, "MYK kararımızla, Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" sözleri ile duyurdu.

Siyaset
  • 03.11.2024 22:08
  • Giriş: 03.11.2024 22:08
  • Güncelleme: 03.11.2024 23:03
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Sözcüsü Deniz Yücel duyurdu: Lütfü Savaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Yücel, açıklamasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın MYK'de oybirliği ile alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından 'mücadele' başlattığını duyurarak, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" sözleri ile tepki çekmişti.

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