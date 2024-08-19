CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı hacklendi: "Gelen mesajlara itibar etmeyin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, WhatApp hesabının hacklendiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yücel, kendisinden gönderilen mesajların dikkate alınmamasını istedi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli Duyuru: WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Hesabımı geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atıyorum. Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Eğer acil bir durumda bana ulaşmanız gerekiyorsa, lütfen alternatif iletişim yollarını kullanın."