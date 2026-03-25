CHP Sözcüsü Emre: AKP, Filistin ve İran için İspanya’nın gösterdiği tutumu bile gösteremeyip algı oluşturuyor

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AKP iktidarının dış politika anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarı diplomasi adı altında diplomasiden uzak bir dış politika anlayışı içerisindedir. İran bizim komuşumuz, Filistin bizim kardeş ülkemiz. Bu iki ülkeye yönelik saldırılar karşısında İspanya’nın gösterdiği tutumu bile gösteremeyip algı oluşturmaya çalıştırıyorlar. Genel Başkaımızın kullandığı dil, milletimizin diliyken; sizin ve Erdoğan’ın kullandığı dil, Amerika ve İsrail destekçilerinin dilidir.

AKP Sözcüsüne son olarak şunu da belirteyim; CHP’nin parti içi bir sorunu yoktur. Sadece AK Parti’nin elinde silaha dönüşen siyasallaşmış yargının, CHP’ye yönelik bir saldırısı vardır. Ama merak etmeyin Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan bu saldırı halkımızın teveccühü ve takdiriyle sandıkta geri püskürtülecektir."