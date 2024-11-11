CHP Sözcüsü Yücel: Bahçeli ağzındaki baklayı çıkardı

CHP MYK, saat 13.20 itibarıyla Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Yücel, “Yıllardır terörize ettiği siyasi partinin genel başkanlarıyla 1 Ekim’de Meclis açılışında tokalaşarak başlattığı tiyatroyu, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı milletin Meclis’ine çağırarak sürdüren Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta ağzındaki baklayı çıkarmış ve bu adımları Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi için attığını tüm milletimize göstermiştir" dedi.

Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık ediyor. Zayıf koalisyonlar kifayetsiz kadrolar ülkemizin geride kalmasına neden oldu" sözlerine cevep verdi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel açıklamasında şunları kaydetti:

“İnsanlar ölür, fikirleri ölmez. Tıpkı Büyük Önder’in ilke ve devrimlerinin 86 yıl sonra da ilk günkü gibi geçerliliğini koruduğu gibi… 57 yıllık yaşamına bir ülkenin ve milletin emperyalizmin pençelerinden kurtarılışını, tam bağımsız bir devlet ve bir Cumhuriyet’in kuruluşunu sığdırmış, bununla da kalmamış büyük devrimler yapmış, büyük zaferler kazanmış, mazlum milletlere bağımsızlık mücadeleleri için ilham kaynağı olmuş bir devlet adamından bahsediyoruz. Dün, bu büyük askeri dehayı, devrimciyi ve devlet adamını, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle andık. Anıtkabir ve Dolmabahçe doldu, taştı. Yediden yetmişe Türkiye Ata'sına koştu. Herkes, O’nun emanetine sahip çıkacağını bir kere daha gösterdi.

“ERDOĞAN KİFAYETSİZ KADROLAR ARIYORSA ŞAYET KENDİ PARTİ YÖNETİMİNE, KABİNESİNE BAKABİLİR”

Peki Erdoğan ne yaptı? Ata’sına sevgisini, bağlılığını, minnetini gösteren milyonlara, ‘Bunlar sosyal medya Atatürkçüsü, Atatürk'ü putlaştırıyor’ dedi. Öncelikle şunu söyleyelim: ‘Gazinin ömrü el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik’ diyen Erdoğan ile aynı fikirde olacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Fakat bu söylemlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e övgü değil, İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye ve CHP kadrolarına eleştiri olduğunu elbette biliyoruz. ‘Kifayetsiz kadrolar’ dediği isimler bu ülkenin kurucularıdır. Erdoğan kifayetsiz kadrolar arıyorsa şayet kendi parti yönetimine, kabinesine bakabilir. Atatürk'e sevgisini, saygısını, sadakatini gösteren, onun emanetine sahip çıkan milyonlar, onu nasıl seveceklerini elbette Tayyip Erdoğan’a ya da bir başka kişiye soracak değiller. Kimse onları, Tayyip Erdoğan’ı Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştıracak kadar haddini aşan yalakalardan sanmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığımızın baş mimarı, Ulu Önderimiz, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

“SANDIKTA KAZANAMADIKLARINI DEMOKRASİYE DARBE YAPARAK KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Güçlü ve bağımsız devletleri ayakta tutan da ‘toplumsal mutabakat metinleri’ dediğimiz anayasalarıdır. Ancak darbeler, muhtıralar, olağanüstü hal (OHAL) dönemleri atlatmış olan bu ülkede, tarihin hiçbir döneminde anayasa bu denli çiğnenmemiş, bu denli ayaklar altına alınmamıştı. Bugün, ülkede darbe dönemlerine dahi rahmet okutacak derecede bir hukuksuzluk ve baskı rejimi hüküm sürüyor. Bir taraftan demokrasi askıya alınırken diğer taraftan 85 milyonun geleceği, tek bir kişinin siyasi gelecek hesaplarına kurban edilmek isteniyor. AKP iktidarı, ilk genel seçimde iktidarı kaybedeceği gerçeğiyle yüzleştikçe ülkede adaletsizlik daha da artıyor. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığına, işsizliğe, güvencesizliğe çözüm bulmak yerine; AKP’nin ülkeyi yönetirken uyguladığı ‘İktidarda kalmamı sağlayan her yol mübahtır’ anlayışıyla ülkede ne Anayasa kaldı ne de hukuk. Öyle bir hale geldiler ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin sağladığı konforlu alanı hala kullanarak OHAL döneminde çıkarılan kayyum uygulamasıyla sandıkta kazanamadıklarını demokrasiye darbe yaparak, halkın iradesini gasp ederek kazanmaya çalışıyorlar. Tam da bu nedenle bir davetiyeyle çağırılsa gelip ifadesini verebilecek durumda olan, yıllarını akademik çalışmalara vermiş, profesör ünvanına sahip bir sosyolog olan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, birtakım uyduruk delillerle tutuklandı ve yerine AKP’nin maşası olan bir kişi kayyum olarak atandı. Kayyum hukuksuzluğu Esenyurt ile sınırlı kalmadı. Beş gün içerisinde Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine de kayyum atandı.

“AKIN GÜRLEK HİZMETİNİN KARŞILIĞINI ALDI”

22 yıllık iktidarlarında demokrasiyi bir nebze olsun özümsememiş olan, hatta demokrasiye hiç inanmayan, iktidarda kalabilmek için vatan haini FETÖ terör örgütüyle kolkola yürüyen, hain darbe girişimi için ‘Allahın bir lütfu’, hain terör örgütü lideri için ‘Bu milletin yetiştirdiği değerli bir kıymettir’ diyebilen, mühürsüz oylarla Anayasa’yı değiştiren, montaj videolarla seçimleri manipüle eden AKP esasen millet iradesini de hiçbir zaman önemsemedi. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’in sabahın 05.00’inde bir şafak operasyonuyla yatağında gözaltına alınması, makam odasının kapısının kırılarak arama yapılması AKP’nin kirli siyasetinin utanç verici parçalarından yalnızca biridir. Bu kirli siyasetin yargı ayağının başında her dönem kullanılmaya müsait, iktidarın maşası ve geçmiş dönemde İstanbul İl Başkanlığımızı yapan Canan Kaftancıoğlu, milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Sözcü Gazetesi gibi talimatla hukukun katledildiği davaların tecrübeli bir ismi var. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e açtığı terör soruşturmasıyla belediyeye kayyum atanmasının önünü açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek elbette bu hizmetinin karşılığını aldı. Dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Akın Gürlek’in eşi, SPK üyeliğine atandı. Akın Gürlek’e AKP’nin yeni Zekeriya Öz’ü diye boşuna demiyoruz.

“ESENYURT’A KAYYUM TAYİN EDİLMESİNİN SİYASİ BİR OPERASYON OLMADIĞINI DÜŞÜNEN VAR MI”

Zekeriya Öz, Akın Gürlek gibi isimler evrensel hukuk kurallarına, normlarını göre değil; siyasi iktidarın kendilerine açacağı kapıları, sunacağı imkanları önemser. Adaleti değil, koltuğunu önemser. Liyakati değil, sadakati önemser. Halâ Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasının, tutuklanmasının ve Esenyurt’a kayyum tayin edilmesinin siyasi bir operasyon olmadığını düşünen var mı? Seçilmiş belediye meclis üyelerimiz haklarında hiçbir soruşturma, hiçbir adli işlem, hiçbir iddia dahi bulunmamasına rağmen belediyeye alınmıyorlar. Yasal bir dayanağı var mı? Yok. Haklı bir gerekçe var mı? Yok. Mantıklı bir yanı var mı? Yok. O halde neden belediye meclis üyelerimiz belediyeye alınmıyor? Çünkü iktidar güç gösterisi yapacak. AKP iktidarı, Esenyurt’lulara diyor ki ‘Siz belediye başkanı seçemezsiniz. Seçerseniz sizin seçtiğiniz belediye başkanını uyduruk birtakım delillerle tutuklarım, görevden alırım, yerine kayyum atarım. Sizin seçtiğiniz belediye meclis üyelerini haklarında hiçbir soruşturma, hiçbir iddia olmasa bile onları belediye sokturmam.’

“HALKIN BELEDİYESİNİ HİÇBİR GÜÇ HALKA KAPATAMAZ”

Daha düne kadar milletvekillerimiz dahi belediyeye alınmıyorlardı. Milletvekillerinin belediyeye alınmaması, seçilmiş belediye meclis üyelerinin belediyeye alınmaması demokrasi adına bir utançtır. Bugün, Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır’ın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında, milletvekillerimiz Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yunus Emre ve tabii ki Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem belediyeye girdiler. Meclis Başkanı’nın tutumu doğrudur ancak gecikmelidir. Milletvekillerinin, Meclis’in onurunu koruyacak Meclis Başkanıdır. 21’inci yüzyılda, İstanbul’un en büyük ilçesinde büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Üstelik bu zorbalığa devletin polisini de alet ediyorlar. Belediyemizi bariyerlerle kapatıp polisle vatandaşı, belediye meclis üyelerimizi, CHP’lileri karşı karşıya getirmeye çalışmanız nafile bir çabadır. Halkın belediyesini hiçbir güç halka kapatamaz.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MYK TOPLANTIMIZI DA ESENYURT’TA YAPACAĞIZ”

Esenyurt’tan kendisine siyasi rant devşirmeye çalışan AKP’ye bir kez daha sesleniyoruz: Halkın seçtiği belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya çalışmak, halkı itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Soruyoruz: Siz hangi hakla, hangi yetkiyle ve hangi cüretle halka ayar vermeye kalkıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da bu milletin iradesine meydan okuyorsunuz? Millet ekonomik kriz, hayat pahalılığı altında inim inim inlerken siz siyasi operasyon peşindesiniz. Halkın seçtiği belediye başkanlarını düzmece iddilarla, uyduruk delillerle tutuklayarak mı çözeceksiniz ekonomideki krizi? Belediyelere kayyum atayarak, siyasi soruşturmalarla toplumun sinir uçlarıyla oynayarak mı söndüreceksiniz mutfaktaki yangını? Terör örgütünün elebaşını, milletin Meclisi’nde kırmızı halılarla karşılamaya hazır olanlar şunu sakın unutmasın: Terörle mücadele kılıfı adı altında yaptığınız bu siyasi operasyonlara artık kimse inanmıyor. Biz milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, parti meclisi (PM) üyelerimizle ve örgütümüzle milletin iradesine sahip çıkmak için her gün belediye binamızın önünde nöbetteyiz. Önümüzdeki hafta MYK toplantımızı da Esenyurt’ta yapacağız. CHP bu hukuksuzluk, bu demokrasi darbesi bitene kadar elini Esenyurt’tan çekmeyecek. Ve çok yakında bu ülke ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren zehirli siyaset dilinden kurtulacak. CHP iktidarıyla bu ülkeye hukuk gelecek, adalet gelecek, demokrasi gelecek, huzur ve barış gelecek. Esenyurt’a kayyum atayarak iktidarını sağlamlaştırdığını zannedenlere en güzel cevap sandıkta gelecek.

“ERDOĞAN’IN, ‘ENFLASYON SÜREKLİ DÜŞECEK’ DEDİĞİ SAATLERDE, MB ENFLASYON TAHMİNİNİ, 6 PUAN ARTTIRDI”

Bu ülkede hukuk güvenliği yoksa, anayasal düzen hiçe sayılıyorsa bu ülkeden ekonomik istikrar da bekleyemezsiniz. Şu anda ülkemizde yaşanan tam olarak budur. Hukuku siyasi ömürlerini uzatmak için katleden mevcut iktidar; enflasyonu körükleyen, orta kesimi bitiren, zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren bir ekonomik düzene çanak tutuyor. Erdoğan’ın ‘Enflasyon sürekli olarak inişte olacak’ sözleri, Mehmet Şimşek’in ise ‘En zoru bitti’ açıklamaları vatandaşın bankalara olan kredi kartı ve kredi borçları karşısında havada kalıyor. Bakın, tüketicilerin bankalara olan borçlarında geçen yıla oranla yüzde 35 oranında bir artış var. Yılbaşından bu yana icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artış oranı ise yüzde 110. Her şey yolundaysa bu artışın sebebi ne Sayın Erdoğan? Erdoğan’ın, ‘Enflasyon sürekli düşecek’ dediği saatlerde, Merkez Bankası daha önce yüzde 38 olarak açıkladığı enflasyon yıl sonu tahminini, 6 puan arttırdı ve yüzde 44’e çıkardı. Bir de hiç utanmadan diyorlar ki ‘Yüzde 38’lik orana mart ayında ulaşılacak. Üç aylık geriden gelme çok ciddi bir sapma değil.’ Konuşulan oranlara bakar mısınız? Mehmet Şimşek bu ekonominin başına getirildiğinde enflasyon yüzde 38’di. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ‘Üç aylık gecikme ciddi bir sapma değil’ diyor. Ukrayna’da, Rusya’da savaş var. Oralarda enflasyon yüzde 8,6; bizde yüzde 48,6. Ülkede bizim bilmediğimiz bir savaş mı var? Vatandaş, Tayyip Erdoğan’ın ‘Ben ekonomistim’ diye başlayan bir cümlesini duyduğunda, ‘Eyvah eyvah’ diye tepki veriyor.

“ÖNGÖRÜSÜZ EKONOMİ YÖNETİMİNİN ÜLKEYİ SÜRÜKLEDİĞİ AÇMAZIN BEDELİNİ HALKIMIZ ÖDÜYOR”

30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 Yıllık Ekonomik Programı’nda, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüze 41,5 denildi. Bu ülke bırakın yıllığı; aylık, haftalık, hatta günlük olarak bile tahmin yapılamaz hale geldi. Böylesine kötü, böylesine öngörüsüz bir ekonomi yönetiminin ülkeyi sürüklediği bu açmazın bedelini de maalesef halkımız ödüyor. Üstelik bu bedeli ödemeye ne yazık ki devam edecekler. Ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte yeniden değerleme oranı da yüzde 44 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50 oranında arttırma ve indirme yetkisi var. Eğer Cumhurbaşkanı indirme yetkisini kullanmazsa yılbaşından itibaren bazı vergilere, harçlara, ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlara ve yasalardaki para cezalarına yüzde 44 oranında zam yapılacak. Yani halk, yine vergiler altında ezilmeye devam edecek.

“ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 30 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYE SONUNA KADAR DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Geçen yıl ocak ayından bu yana hiç zam almayan milyonlarca işçi ve emekçi çok büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Sendikalar anlattı, anlamadılar. İşçiler, emekçiler anlattı, anlamadılar. CHP olarak biz defalarca anlattık, anlamadılar. Gözünü, kulağını emekçiye kapatan bu iktidar, milyonlarca işçiyi artık ortalama ücret olan 17 bin 2 liralık asgari ücrete mahkum etti. Ocak ayında 100 liraya dolan market poşeti, bugün bin liraya zor dolar hale geldi. Gıda enflasyonu aldı başını gitti. Kiralar yine öyle… Kış geldi, vatandaş ısınmak için doğal gaz, odun, kömür almakta sıkıntı yaşıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının başında toplanacak. Buradan bu işin tarafı olan herkesi; son bir yılda aldığı ücret enflasyon karşısında pul olan, mutfağında tenceresini kaynatamayan ve bu ülkede ekonominin çarklarını döndürürken o çarkların arasına sıkışan milyonlarca asgari ücretlinin hakkını hep birlikte savunmaya çağırıyoruz. Asgari ücretin en az 30 bin liraya yükseltilmesi için her türlü mücadeleye CHP olarak sonuna kadar destek vermeye hazırız.

“BAHÇELİ, ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMESİ İÇİN TERÖRİST BAŞINDAN MEDET UMACAK KADAR ALÇALMIŞTIR”

CHP altı oku ilke edinmiş, altı oktan biri olan milliyetçiliği de özümsemiş bir partidir. CHP’nin ilk genel başkanı, bu ülkenin kurucu lideridir, kurucu parti misyonuna sahiptir ama milliyetçiliği halkın duygularını sömürmek için kullanmayı aklından bile geçirmemiştir. Ancak yıllardır terörize ettiği siyasi partinin genel başkanlarıyla 1 Ekim’de Meclis açılışında tokalaşarak başlattığı tiyatroyu, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı milletin Meclis’ine çağırarak sürdüren Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta ağzındaki baklayı çıkarmış ve bu adımları Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi için attığını tüm milletimize göstermiştir. Yıllarca milliyetçi seçmeni sömürerek siyasi ömrünü sürdüren Bahçeli, Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmesi için terörist başından medet umacak kadar alçalmıştır. Cumhur İttifakı'nın tek derdi, Erdoğan'ın bir dönem daha aday olabilmesi için Anayasa'nın 101’inci maddesini değiştirmektir. Oysa yıllarca ‘Muhalefet seçimi kazanırsa Apo’yu çıkaracak’ diye meydanlarda seçim propagandası yapanlar onlardı. ‘CHP’ye oy verirseniz Sisi’ye oy vermiş olursunuz. CHP’ye oy verirseniz hain terör örgütüne ve teröristbaşına oy vermiş olursunuz’ diyenler, bugün Apo’yu Gazi Meclis’in kürsüsünden konuşturmanın hayalini kuruyorlar. Bu gözleri dönmüş olan Cumhur İttifakı’nın koltuk uğruna, Cumhurbaşkanını bir kez daha seçtirmek uğruna yapamayacakları yok. Buradan büyük bir kararlılıkla ifade ediyoruz: Gazi Meclisimize herhangi bir saygısızlığa ve şehit analarımızın yüreğini acıtacak bir hamleye asla izin vermeyiz. Buradan MHP Genel Başkanı’na da sesleniyoruz: Bir an önce şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın. CHP, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiç bir eylemin ve düzenlemenin tarafı olmayacaktır.

“CHP İKTİDARINDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan 2023’te AKP aday tanıtım toplantısında, Türkiye’nin gözünün içine baka baka ‘Mülakatı kaldırıyoruz’ demişti. Ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12 Mayıs 2023’te, ‘Mülakatları kaldırdık, artık sadece KPSS ile öğretmen alacağız’ demişti. Ancak seçime giderken milyonlarca öğretmenin oyunu almak için verdikleri bu vaadi, seçimden sonra bugün unuttular. Ancak biz unutmadık. Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Milli Eğitim Bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Suat Özçağdaş, verilen sözlerin tutulması için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde öğretmenlerimizle birlikteydi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında da ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Biz, mülakat mağduru öğretmenlerimizle beraber olmaya, onların mücadelesine, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Farklı illerdeki komisyonlarda, farklı uygulamalara maruz kalan öğretmen adayları, büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe maruz kaldılar. Seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmamasıyla meşhur olan AKP iktidarı, tutmadıkları sözlerine bir yenisini daha ekleyerek yeni mağdurlar yaratmış oldu. Buradan öğretmenlerimize bir kez daha söz veriyoruz: Mücadelenizde sizi asla yalnız bırakmayacak, mülakatın kaldırılması ve yapılan haksızlıkların giderilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimize ve CHP iktidarında mülakatı kaldıracağımıza söz veriyoruz.

“HATAY’IN ÜZERİNDEN ELİMİZİ ASLA ÇEKMEYECEĞİZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘şahsi meselem’ dediği Hatay’ın CHP’nin de şahsi meselesi olduğunu söylemiştik. Bundan yaklaşık bir ay önce MYK’mız Hatay’da toplandı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağımızı ve iktidarın Hatay’a verdiği sözlerin takipçisi olacağımızı söylemişti. Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Ulaştırma Bakanı ve Sivas Milletvekilimiz Sayın Ulaş Karasu, Hatay Milletvekillerimiz Servet Mullaoğlu, Mehmet Güzelmansur ve Nermin Yıldırım Kara, geçtiğimiz haftalarda Hatay’da incelemelerde bulundular. Maalesef Hatay’da verilen sözler tutulmuyor. Hatay’da başta barınma olmak üzere ulaşım, eğitim, sağlık alanlarında çok büyük sorunlar halen devam ediyor. Bir yılda 319 bin konutu teslim edeceğini söyleyenlere, 223 bin 906 vatandaşımızın hala konteynerlarda yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatmak isteriz. Toplu Konut İdaresi’nin vatandaşa boş senet imzalattığı Hatay’da sadece 3 bin 200 vatandaşımıza evleri teslim edilmiş durumda. Hatay, yanlış Suriye politikasıyla ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak zaten zarar görmüş durumdaydı. 6 Şubat Depremleri ile Hatay yerle bir oldu. On binlerce can kaybımız oldu, hala bulunamayan insanlar var. Yüz binlerce kişi Hatay’dan göç etmek zorunda kaldı. İktidar, Hataylıları önce tehdit etti, sonra da yüz üstü bıraktı. Biz Hataylıların yaşadığı sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gölge bakanlarımız, milletvekillerimiz düzenli olarak Hatay’a ziyaretlerde bulunacak. Hatay’ın üzerinden elimizi asla çekmeyeceğiz.

“BASTONUYLA GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN EDEN TEYZEMİZİN DİKTİĞİ ÇAMLARIN HESABINI BU İKTİDAR VEREBİLECEK Mİ”

AKP iktidarı, bu ülkenin kaynaklarını yıllarca beşli çeteyi beslemek için kullandı. Kamu ihalelerinin, özelleştirmelerin vazgeçilmezi beşli çeteye bu ülkenin toprağını, taşını, ağacını, yeşilini feda ettiler. Bu beşli çetenin en güçlü halkalarından biri olan Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır İşletmeleri tarafından işletilmek istenen altın madenine karşı Kazdağları'nda bir direniş başladı. Cengiz Holding tarafından Kazdağları’nda altın-bakır madeni için ağaç katliamı yapılıyor. Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge Tarım Bakanımız Erhan Adem, PM Üyemiz Baran Bozoğlu, Çanakkale Milletvekillerimiz İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut, Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal ve Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygün ile birlikte ve tabiiki Çanakkale Belediye Başkanımız Muharrem Erkek, bu ağaç katliamına ‘dur’ demek ve yöre halkının yeşile, ağaca, doğaya sahip çıkan direnişine destek vermek için Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine gittiler. Bölge halkı, ‘Kazdağları'nda altın madeni istemiyoruz’ diye haykırıyorken Cengiz Holding’in arkasındaki güç olan AKP iktidarı kör, sağır ve dilsizi oynuyor. Ne kadını ne çocuğu ne hayvanları ne de doğayı ve yeşili rahat bıraktılar bu ülkede. Ağaç kıyımına karşı direnen köylü kadınlar, ‘Doğaya dokunmayın, ağaçlarımızı kesmeyin’ diye gözyaşı dökerken 1 milyon ağaca karşılık maden projesini tercih edenler, doğaya karşılık parayı seçenler köylülerin elleriyle diktikleri ağaçları kestiler. Bu maden projesinde ısrar edilirse Halilağa, Hacıbekirler, Muratlar köyleri yok olacak. Üç köyümüz verimli tarım alanlarıyla birlikte haritadan silinecek. Bunun hesabını verebilecekler mi? Bastonuyla gözyaşları içinde isyan eden teyzemizin çocuklarıyla birlikte diktiği çamların hesabını bu iktidar verebilecek mi? Orada ağaç katliamına karşı çıkan bir teyzenin dediği gibi, ‘Bunu Müslüman evladı yapmaz.’ Buradan AKP iktidarına sesleniyoruz: Bu projeyi derhal durdurun, köylünün gözyaşını dindirin, ağacı ve doğayı rahat bırakın, yoksa bunun hesabını veremezsiniz.

“FURKAN KARABAY DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR”

Son olarak geçtiğimiz günlerde, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ile ilgili soruşturma sürecine dair yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Furkan Karabay’dan da bahsetmek istiyorum. Bir basın emekçisi sırf haber yaptığı için ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla gözaltına alınıyor, doğru düzgün ifadesi dahi alınmadan, sorgusu dahi yapılmadan tutuklanıyor. Bu yapılan gazetecilik mesleğine ve halkın haber alma hakkına yapılmış çirkin bir saldırıdır. Bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle tutuklanması, sadece basın özgürlüğüne değil; demokrasiye de vurulmuş bir darbedir. Türkiye’de özgür basının alanı her geçen gün daha da daraltılıyor. Baskı ve korku iklimi yaratılarak özgür basın, iktidar eliyle kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Bu korku iklimine teslim olmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Gazetecilik suç değildir, gazeteciler de suçlu değildir. Furkan Karabay derhal serbest bırakılmalıdır.”

“CHP’NİN KURULTAY GİBİ BİR GÜNDEMİ YOKTUR”

Yücel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözcü Yücel, “Oğuz Kaan Salıcı’ya yönelik paylaşımınızdaki ifadelere bazı tepkiler geldi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz. Genel Başkan Özel’in bu paylaşımdan haberi var mıydı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vatandaş geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı altında inim inim inlerken bir belediye başkanımız siyasi bir operasyonla tutuklanmış, ardından bir belediyemize kayyum atanmışken bizim CHP olarak kurultay gibi bir gündemimizin olması söz konusu değildir. Böyle bir siyasi ortamda kurultay tartışması açmak, abesle iştigaldir. Biz CHP olarak halkın gündemiyle ilgiliyiz. Bugün halkın, ‘CHP’de kurultay yapılsın’ gibi bir gündemi yoktur. Dolayısıyla halkın gündemi neyse CHP’nin gündemi de odur ve o olacaktır. Bizim yapmış olduğumuz sosyal medya paylaşımı birilerini memnun etmemiş olabilir. Siyasette bu da vardır. Ancak ben parti sözcüsü olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yapma gereği duymuşsam bu da herhalde gerekli olduğu için yapılmıştır. Bazı açıklamalar, bazı adımlar genel başkanla istişare edilerek, görüşülerek yapılır. Bazı açıklamalar, bazı paylaşımlar da genel başkanla görüşmeden sorumluluk alarak, inisiyatif alarak yapılır. Dolayısıyla bir açıklama yapılması gerekmiştir ve gerekli açıklama da tarafımca yapılmıştır. Tekrar ifade etmek istiyorum: CHP’nin kurultay gibi bir gündemi, bir tartışması yoktur. Yakın zamanda bir tüzük kurultayı yaptık. Orada birçok konu yani sadece tüzük değişikliği değil, birçok konu konuşuldu, tartışıldı. Yine yakın zamanda milletvekillerimizle iki gün süren kapalı grup toplantılarımızı yaptık. Orada da birçok konu konuşuldu, görüşüldü. CHP’nin odaklandığı tek şey iktidar olmaktır. Halkın sorunlarına çözüm üretmek, çare üretmek halkın gündemiyle ilgilenmektir. Ayrıca 81 il başkanımızın da böyle bir gündemin, ihtiyacın olmadığı konusunda da ortak bir açıklamaları da bugün içerisinde yapılmıştır.”

“SPEKÜLASYONLARLA BELEDİYELERİMİZİN YIPRATILMAYA ÇALIŞILMASI, ALGI ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

Yücel, “Mansur Yavaş, bir basın toplantısı düzenleyerek belediyenin konserlere ödediği ücretlere ilişkin açıklama yaptı. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu konuyla ilgili çok net, çok kapsamlı ve çok şeffaf bir açıklama yaptı. Beş yıllık bütçe kalemi içerisinde, kültür sanatla ilgili harcamalara ayrılan bütçenin yalnız binde 6 gibi bir oran olduğunu, bir rakam olduğunu ifade etti. CHP'li belediyelerin meclis toplantıları halka açık olarak yapılmaktadır, kamuoyuyla paylaşılmaktadır. CHP'li belediyelerimizin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Sayın Mansur Yavaş bu konuda detaylı açıklamayı yaptı, üzerine başka bir şey söylemenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Belediyelerimiz şeffaftır. Birtakım soyut iddialar ve spekülasyonlarla belediyelerimizin ve belediye başkanlarımızın yıpratılmaya çalışılması, tamamen siyaseten bir algı yaratma çabasından başka bir şey değildir.”