CHP Sözcüsü Yücel'den AKP'li Çelik'e tepki: İktidarın, gerçekleri toplumdan gizleme, Erdoğan'ın suskunluğunun üzerine örtme gayretinin bir parçasıdır

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Yücel’in paylaşımı şöyle:

"ERDOĞAN'IN SUSKUNLUĞUNUN ÜZERİNİ ÖRTME GAYRETİNİN BİR PARÇASIDIR"

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Filistinlilerin Gazze’den tehcir edilmesine’ yönelik planına sessiz kalmasını eleştirmiş ve kendisini bu konuda ses yükseltmeye davet etmiştir. Ancak günlerdir konuşmayan Erdoğan yerine AKP Sözcüsü bir açıklama yaparak Genel Başkanımıza yönelik haddi olmayan ifadeler kullanmıştır. Anlaşılıyor ki bu tutum, iktidarın, gerçekleri toplumdan gizleme, Erdoğan’ın suskunluğunun üzerini örtme gayretinin bir parçasıdır.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN DURUŞU, TOPLUMSAL BİR SORUMLULUĞA, TARİHİ GERÇEKLERE VE ARKA PLANA DAYANMAKTADIR"

"CHP'nin ve Sayın Genel Başkanımızın duruşu, yalnızca kişisel değil, toplumsal bir sorumluluğa, tarihi gerçeklere ve arka plana dayanmaktadır. Trump’ın Gazze’yi bir ‘turizm merkezi’ haline getirme önerisi, yalnızca insanlık dışı bir tehcir planını değil, aynı zamanda Filistin halkının vatansızlaştırmayı hedeflemektedir. Bu talep, dünyanın pek çok ülkesinde ve insan hakları örgütlerinde sert tepkilerle karşılanmışken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda sessiz kalması düşündürücüdür. Erdoğan’ın, Trump’ın bu açıklamalarını sessizce geçiştirmesi, ‘sükut ikrardan gelir’ sözünü akıllara getirmektedir.

"ERDOĞAN, TRUMP'IN FİLİSTİNLİLERİN TEHCİRİ KONUSUNDAKİ TALEPLERİNE SESSİZ KALARAK MI DOSTLUK İLİŞKİSİNİ SÜRDÜRMEYİ PLANLAMAKTADIR?"

Ankara’daki ortak basın toplantısında, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Trump’ın açıklamalarını eleştirirken, Erdoğan’ın tek bir cümle kuramaması bu kaygıyı güçlendirmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak soruyoruz: Erdoğan’ı susturan güç nedir? Erdoğan, Trump’ın Filistinlilerin tehciri konusundaki taleplerine sessiz kalarak mı dostluk ilişkisini sürdürmeyi planlamaktadır? Erdoğan, bu suskunluğu ile Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında kendisine verilen rolü mü oynamaktadır? Gazze’de katliamlar sürerken, AKP iktidarının İsrail ile ticareti devam ettirmesi, Erdoğan’ın Filistin davasına olan bağlılık iddiasını derinden sarsmaktadır. Üstelik İstanbul Valiliğinin, Trump’ın açıklamalarını protesto etmek ve Filistin davasını savunmak için düzenlemek istediğimiz Galata Köprüsü’ndeki barışçıl yürüyüşümüzü engellemesi de iktidarın bu samimiyetsiz duruşunu net bir şekilde teyit etmektedir.

"FİLİSTİN DAVASI, CHP'NİN TARİHSEL SORUMLULUĞU OLARAK SAHİPLENDİĞİ BİR MESELEDİR"

Filistin Davası, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel sorumluluğu olarak sahiplendiği bir meseledir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi, daha Erdoğan siyasette yokken, CHP’nin üçüncü Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit, Filistin halkının haklı mücadelesini Türkiye ve dünya gündemine taşımış ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye’de temsil edilmesini sağlayarak tarih yazmıştır. Ancak bugün, AKP hükümetinin, Filistin meselesindeki tavrı, aynı samimiyeti taşımamaktadır. Erdoğan, kendisini övdüğünde sevindiği ‘dostum’ diye hitap ettiği Trump’ın bu soykırım planına karşı sessiz kalması, yalnızca Filistinlilerin haklarını değil, Türkiye’nin itibarını da zedelemektedir.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİNİ, İNSANLIK ONURUNA VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin Davası’na olan bağlılığımız dün olduğu gibi bugün de tamdır. Bizim bu davaya olan desteğimiz, samimi bir insani ve ahlaki duruşun gereğidir; seçim kampanyalarının veya iç politik hesapların bir parçası değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin halkının yanındayız ve Erdoğan hükümetini, insanlık onuruna ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Erdoğan hükümetinin Filistin davasını hamaset ve iç siyaset malzemesi yapmaktan öteye gitmeyen, her türlü samimiyetten uzak, ikircikli tavrına karşın, biz 1967 sınırlarında, Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."