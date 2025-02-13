CHP Sözcüsü Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi: "Demokratik hakkını kullananları susturmaya çalışıyor"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un söylemlerine tepki gösterdi. Yücel, "Yılmaz Tunç'a hukukun üstünlüğünü yok sayan, siyasallaşmış yargı ile muhalif olan herkesi tehdit eden bir iktidarın adalet bakanı olmanın utancı yetmemiş; Şimdi de bu bozuk düzeni eleştiren herkese gözdağı vermeye, demokratik hakkını kullanan tüm kesimleri susturmaya çalışıyor" dedi.

Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonominin çöktüğü, yoksulluğun günden güne derinleştiği, 'adalet' ve 'hukuk' kavramlarının içinin boşaltıldığı bir dönem yaşıyoruz. Yılmaz Tunç'a hukukun üstünlüğünü yok sayan, siyasallaşmış yargı ile muhalif olan herkesi tehdit eden bir iktidarın adalet bakanı olmanın utancı yetmemiş; Şimdi de bu bozuk düzeni eleştiren herkese gözdağı vermeye, demokratik hakkını kullanan tüm kesimleri susturmaya çalışıyor... Az kaldı, 23 yıldır sadece kendi çıkarını düşünen bir grubun yönettiği Türkiye geride kalacak; Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin hakim olduğu bir düzende, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir iktidar bu ülkeyi yönetecek. AKP’li yöneticiler şunu hala anlamadı; hiç kimse, hiçbir kesim ya da zümre, kendini millet iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Sandık gelecek, millet gereken cevabı verecek!"

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki açıklamaların 'yargıyı ve siyaseti etkileme' amacı taşıdığını savunan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekun milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

TÜSİAD GENEL KURULU'NDA HÜKÜMET ELEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye’nin büyük sermaye gruplarını temsil eden TÜSİAD’ın bugünkü Genel Kurulu’nda dikkat çeken eleştiriler yapılmıştı. Ülkedeki hukuksuzluklara, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklanmasına, teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine, suistimal ve kayırmacılığa işaret edilen kongrede konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” değerlendirmesinde bulunmuştu.