CHP Sözcüsü Yücel'den 'casusluk' soruşturması tepkisi: "Casus arıyorsanız önce kendi içinize bakacaksınız"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen hakimlik sorguları tamamlandı.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında sorgulamaların ardından tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararının ardından, İmamoğlu ve beraberindeki isimlere yönelik “siyasal casusluk” suçlaması hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda tepkilere neden oldu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "casusluk" soruşturmasına ilişkin, "Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bu çirkin iftiralarınızla yıpratma ve itibarsızlaştırma çabanızdan elinizde kalan kocaman bir sıfır olacak! Cumhuriyet Halk Partisi’nden casus çıkmaz, casus arıyorsanız önce kendi içinize bakacaksınız" açıklamasını yaptı.

"ELİNİZDE KALAN KOCAMAN BİR SIFIR OLACAK"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yücel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu hırsızlıkla suçladılar olmadı, yolsuzlukla suçladılar tutmadı, terörle ilintilendirmeye çalıştılar, delil bulunamadı. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar iftira atarlarsa atsınlar hiçbiri Ekrem Başkan’ı halkın gönlünden silmeye yetmez. Ekrem başkanın kendisine isnat edilen suçlardan birer birer beraat ederek özgürlüğüne kavuşması ihtimali birilerini öyle korkutmuş ki şimdi de yeni iftiraların peşindeler. Hiçbir suça, hiçbir iftiraya, hiçbir iddianameye sığdıramadıkları Ekrem İmamoğlu’nu adeta vatan hainliğiyle suçlayıp, 86 milyonun gözünde casus ilan edemezler. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bu çirkin iftiralarınızla yıpratma ve itibarsızlaştırma çabanızdan elinizde kalan kocaman bir sıfır olacak! Cumhuriyet Halk Partisi’nden casus çıkmaz, casus arıyorsanız önce kendi içinize bakacaksınız."