CHP Sözcüsü Yücel'den dokunulmazlık açıklaması: "Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek"

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığına sunulmasına tepki gösterdi.

“Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek” diyen Yücel’in X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızı, sonrasında partimizin kurumsal kimliğini hedef aldılar, şimdi de başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizi hedef alıyorlar. Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek… Ne açtığınız soruşturmalar, ne de hazırladığınız fezlekeler gidişinizi durduramayacak. Demokratik siyasetten kaçanlara, millet iradesini yok sayanlara sandık geldiğinde en güzel cevabı, milletimiz verecek."