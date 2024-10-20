CHP Sözcüsü Yücel'den, Erdoğan'a tepki: "Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş?"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sığınmacı' sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Şu an itibarıyla de Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur, şu anda da açıktır. Hele hele böyle bir savaş döneminde, oradan Türkiye'ye gelebilecek olanlar olursa ki bunların içerisinde Lübnan da var. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Hele hele şu anda Lübnan'da ciddi manada Türkmenler de var ve bu Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim, söylüyorum. Kapımız onlara açık" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yücel, "İsrail Ortadoğu'yu boşaltmak için her yeri bombalıyor, bizimki de 'bize gelin' diyor" dedi.

Yücel, şunları söyledi: "Suriyeli, Afganistanlı, Pakistanlı, Afrikalı yetmedi, bir de Lübnanlılar gelsin öyle mi? Babanın tarlasına mı davet ediyorsun arkadaş?"