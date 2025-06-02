CHP Sözcüsü Yücel'den İzmir grevi açıklaması: İşçilerin Anayasal haklarını kullanmasına saygı duyuyoruz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin greviyle ilgili soruları yanıtladı. Grev hakkının Anayasal bir hak olduğunu belirten Yücel, “İşçilerin Anayasal haklarını kullanmasına saygı duyuyoruz” dedi.

İşçilerin hak mücadelelerine saygı duyduklarını kaydeden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merkezi hükümet tarafından belediyelere getirilen yaptırımlar, belediyelerin gelirlerinden yapılan kesintiler de bu ülkenin bir gerçeğidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası payından 6 milyar TL’ye yakın kesinti yapılmıştır. Belediyenin bütçesi de imkanları da bellidir, ödeyebileceği ücret de bellidir.

Dileğimiz, sendikanın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce ortak bir noktada buluşması ve uzlaşmasıdır.

"GREV KIRICILIK" TANIMI DOĞRU DEĞİLDİR

Sendikanın, Sayın Başkan ile ilgili, ‘Grev kırıcılık’ tanımı doğru değildir. Kanunda neyin grev kırıcılık olduğu tarif edilmiştir. Belediye başkanımızın ve çevreye duyarlı yurttaşlarımızın çevre sağlığı nedeniyle birikmiş çöpü toplamasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Yeni işçi alma yasağı vardır ancak çöpü toplamak gibi bir yasak yoktur.

Cemil Başkan, sorumlu bir belediye başkanının davranması gerektiği gibi davranmıştır. Bir an önce sendika ile belediyenin ortak bir noktada buluşması, işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını vererek ancak belediyenin imkanlarını da göz önüne alarak bir uzlaşı sağlanması dileğimizdir.”