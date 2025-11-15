CHP Sözcüsü Yücel'den Kilis'teki mitingle ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Yarın millet iradesinin sesi Kilis’ten tüm Türkiye’ye yankılanacak" dedi.

CHP yarın Kilis'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Miting öncesi CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Deniz, şunları kaydetti:

"Yarın millet iradesinin sesi Kilis’ten tüm Türkiye’ye yankılanacak. İrademizi, adaleti ve demokrasiyi darbecilere teslim etmeyeceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe kazanana kadar meydanlarda direneceğiz. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. 16 Kasım Pazar 16.00 Cumhuriyet Meydanı."