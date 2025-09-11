CHP Sözcüsü Yücel'den Ömer Çelik'e: "Bu millet, kurduğunuz bütün kumpasların, attığınız bütün iftiraların farkında"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'ye yönelik yürütülen dava süreçlerine ilişkin değerlendirmesine tepki gösterdi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"İşinize geldiğinde 'Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum' deyin, siz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı tutuklatmak için eski bir siyasiyi İstanbul’a 'özel yetkilendirilmiş bir başsavcı' olarak atayın, siz, bir değil, iki değil tam 9 mahkemenin vermediği tedbir ve kayyum kararını çıkartmak için Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yetkisi dahi olmayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesini baskı altına alın, sizin Adalet Bakanınız, yetkisiz mahkemenin aldığı hukuki dayanaktan yoksun tedbir ve kayyum kararı çıktıktan sonra 'Bu kararın mutlak butlan davasını etkilemesi gerekir' diye beyanat versin, siz talimatlarınızla, havuz medyasında sabah akşam partimize iftira attırın, sonra da 'Biz hiçbir şeyden haberdar değiliz. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz. Bu iddialar bizi hiç ilgilendirmiyor' deyin...

Sayın Ömer Çelik, bu millet, oynadığınız bütün oyunların, kurduğunuz bütün kumpasların, attığınız bütün iftiraların farkında! Siz kulaklarınızı tıkasanız da, meydanları dolduran binlerce insan size gereken yanıtı veriyor: 'Hükümet istifa!' Bizim söyleyecek sözümüz çok… Ama şimdilik tek bir şey söyleyelim. Cesaretiniz varsa getirin sandığı!"

Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası ve CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Suç duyurusunda bulunanların hepsi CHP'li, suçlananların hepsi CHP'li. Dolayısıyla bu meselelerin ortaya çıkışı, CHP içindeki tartışmaların neticesinde ortaya çıktı. Biz, bunun hiçbir tarafında yokuz. Ne bu iddiaları biz gündeme getirdik ne bu iddialarla ilgili biz yargıya başvurduk. Biz, bu iddiaları da CHP'lilerden duyduk."