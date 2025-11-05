CHP Sözcüsü Yücel'den Özel'le ilgili soruşturmaya tepki: "Hak etmediğimizi söylerseniz, siz hak ettiklerinizi duyarsınız"

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına, "İstediğiniz kadar soruşturma açın cevabını size en ağır şekilde milletimiz verecek" diyerek tepki gösterdi.

CHP Lideri Özgür Özel’in Ümraniye'deki mitingde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, “Siz hakaret edeceksiniz, biz susacağız öyle mi? Siz CHP'yi, CHP'li siyasetçileri karalayacaksınız, biz duracağız öyle mi? Sen zalimlik yapacaksın, biz bu zulme ses çıkarmayacağız öyle mi?” ifadelerini kullandı.

"NE MÜCADELEMİZİ ZAYIFLATABİLİRSİNİZ, NE DE İKTİDARDAN GİDİŞİNİZİ ENGELLEYEBİLİRSİNİZ"

Yücel, şöyle devam etti: “Bize hak etmediğimizi söylerseniz, siz hak ettiklerinizi duyarsınız! Genel Başkanımız Özgür Özel’e soruşturma açarak ne mücadelemizi zayıflatabilirsiniz, ne de iktidardan gidişinizi engelleyebilirsiniz! İstediğiniz kadar soruşturma açın, istediğiniz kadar kamu gücü kullanın, sandık geldiğinde bunları cevabını size en ağır şekilde milletimiz verecek!”