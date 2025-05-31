CHP Sözcüsü Yücel: Gözaltı kararları ‘silkeleme’ stratejisinin parçası

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından CHP’li belediyelere yönelik şafak operasyonuna tepki gösterdi.

Yücel, “AKP sandıkta kazanamadığı belediyeleri yargı eliyle silkelemeye devam ediyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarımıza, parti meclisi üyemize ve eski milletvekilimize uygulanan gözaltı kararları iktidarın “Silkeleme” stratejisinin bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Gözaltına al tutukla, birincide tutuklayamadıysan bir daha gözaltına al ikincide tutukla, yandaş kanallarda mahkemeleri kur, yargıla, kes, biç, hırpala, mahkum et, itibarsızlaştır” diyen Yücel, paylaşımına şu vurguyla son verdi:

“Bu milletin bu işlere karnı tok. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz!”