CHP Sözcüsü Yücel: "Hukuksuzluklar duyulmasın diye Halk TV'yi ve Sözcü TV’yi susturmak istiyorlar"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Halk TV ve Sözcü TV’ye verilen yayın durdurma cezalarına tepki gösterdi.

Yücel, 19 Mart operasyonlarının bir ayağının basına yönelik olduğuna dikkat çekerek, "Hukuksuzluklar duyulmasın, gerçekler konuşulmasın, algı operasyonları tıkır tıkır işlesin diye Halk TV’yi ve Sözcü TV’yi susturmak istiyorlar" dedi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mart operasyonlarının bir ayağı da şüphesiz basındı... Hukuksuzluklar duyulmasın, gerçekler konuşulmasın, algı operasyonları tıkır tıkır işlesin diye Halk TV'yi ve Sözcü TV’yi susturmak istiyorlar... AKP iktidarı, bugün kendisi dışında hiçbir sese tahammül edemiyor. Talimatlı yargısıyla belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yapılan neyse RTÜK eliyle de HalkTV’ye ve Sözcü TV’ye yapılan odur. Halk TV ve Sözcü TV'yi karatmak isteyenler, 23 yılda 86 milyonun geleceğini, gönlünü karartanlardır. Sözcü TV ve Halk TV halkındır susturulamaz!" tepkisinde bulundu.