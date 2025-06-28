CHP Sözcüsü Yücel: Kurultayı tartışmak iktidarın ekmeğine yağ sürmektir

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tartışılmasının iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünü ifade etti.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik dava kapsamında başlayan tartışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Yücel, kurultayın oy kullanma, sayım ve sonuçların ilanının 'gizli oy, açık sayım' ilkesine uygun, şeffaf ve her türlü şaibeden uzak bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

"Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan kurultayını tartışmak ve tartıştırmak iktidarın ekmeğine yağ sürmektir" diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurultaydan hemen sonra seçim kurulu nezdinde itiraz süreçleri tüketildikten sonra bir kaç şuursuzun iddiasıyla, mahkeme marifetiyle kurultayı iptal ettirmeye çalışmak en hafif tabiriyle hadsizlik, bundan medet ummak ise acizliktir! Herkes kendine yakışanı yapar ve böyle kritik süreçlerde takındığı tavır ile tarihin sayfalarında yerini alır.

"HAK ETTİĞİ DEMOKRASİYİ GETİRECEKTİR"

AKP’yi ve Erdoğan’ı tam dört kez yenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarına ve yol arkadaşlarımıza açılan soruşturmaların, uygulanan gözaltı ve tutuklama süreçlerinin, hukuk kisvesi altında siyasi süreçler olduğu hepimizin malumudur. Sayın İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelen bu hukuksuzluklara en güçlü şekilde ve en yüksek sesle itiraz etmek her bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin görevi olduğu gibi, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da görevidir. Yargının siyasi iktidarın elinde oyuncak olduğu, bir aparat haline geldiği bir ülkede kimsenin hukuk güvenliği kalmamıştır. Böyle bir rejimde ne ekonomik krizin sona ermesi, ne istihdam yaratılması, ne de toplumsal huzurun ve barışın sağlanması mümkündür.

Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra Türkiye’nin 1. partisi olmuştur ve ilk seçimde Genel başkanımız Sayın Özgür Özel’in haksızlıklara, hukuksuzluklara boyun eğmeyen, özgüvenli siyaset anlayışıyla iktidar olacaktır. Bu yönetim anlayışıyla da ülkemize ihtiyacı olan ve hak ettiği demokrasiyi getirecektir."