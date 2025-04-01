CHP Sözcüsü Yücel: "Saldırmalarının nedeni boykot çağrısının sonuç vermiş olmasıdır"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların "merkez medya"da tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotuyla ilgili tartışmalar sürerken CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sözlerine cevap verdi. Yücel açıklamasında şunları kaydetti:

"23 yıldır topluma kin ve nefret tohumları ekmekten çekinmemiş, binlerce yıllık tarihimizde emsaline rastlanmayan kutuplaşma organizatörünün sözcüsü, şunu iyi bilmelidir ki; 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' AKP’nin yıllardır uyguladığı yöntemlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olması hasebiyle Türkiye’nin birleştirici gücüdür. Anayasamızın, temel hak ve hürriyetlerin, demokrasinin teminatıdır.

AKP sözcüsünün ve trollerinin partimize ve Genel Başkanımıza salyalar akıtarak saldırmalarının nedeni; Sayın Özgür Özel'in AKP'nin finansörü olan firmalara, iktidarın borazanı olan medyaya yönelik #Boykot çağrılarının sonuç vermiş olmasıdır. #Boykot Haktır... Finansörlerinize ve borazanlarınıza karşı #Boykot devam edecektir!"