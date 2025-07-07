CHP Sözcüsü Yücel: 'Seçimsiz Türkiye' hayalinde kırmızı çizgi aşıldı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçti. Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Yücel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili de konuştu. Yücel, Türkiye’nin tarihi bir kırılmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

CHP’li belediye başkanlarına yönelik 5 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonları, “Hukuksuz ve olağanüstü süreç” olarak değerlendiren Yücel, “Kimse bu yaşananlara karşı sessiz kalmamızı beklemesin” değerlendirmesinde bulundu.

“HUKUKSUZLUKTA SINIR TANINMIYOR”

19 Mart 2025 tarihinde İstanbulluların iradesinin yargı eliyle gasp edildiğini savunan CHP’li Yücel, şunları söyledi:

“İktidar, iki gün önce de Adana’nın, Antalya’nın ve Adıyaman’ın iradesine çökmek için düğmeye bastı. Hedef, CHP’nin iktidar yürütüşünü sekteye uğratmaktır. Bu saldırıların, soruşturmaların, tutuklamaların neden yapıldığını biliyoruz. Demokratik yarışa girmeye korkanlar, hukuksuzlukta sınır tanımıyor.”

Yücel, “AKP’nin seçimsiz Türkiye” hayalinde kırmızıçizginin çoktan aşıldığını vurguladı. Türkiye’de yargı bağımsızlığının hemen her dönem tartışıldığını ifade eden Yücel, “Ancak yargı hiçbir zaman, bugün olduğu kadar iktidara bağımlı olmamış, iktidarın aparatı gibi hareket etmemiştir” ifadesini kullandı.

“SANDIKTAN BAŞKA ÇARE YOK”

İstanbul ile başlayan, İzmir, Adana, Antalya ve Adıyaman ile devam eden operasyonları, “AKP’nin kendisinin yazıp, kendisinin oynadığı tiyatro” olarak nitelendiren CHP’li Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve AKP, ‘Benim gibi düşünmeyeni saf dışı bırakmak için başvurmayacağım yol yok. Herkes ayağını denk alsın’ demektedir. İnsanlar açlıktan, yokluktan, yoksulluktan kırılırken, mutfak yangın yeriyken AKP, bu operasyonlarla, bu soruşturmalarla seçmene, ‘Senin seçimine saygım yok’ demektedir. Türkiye artık bir yol ayrımında ve iktidar gibi düşünmeyen herkes tehdit altındadır. Artık halkın önüne sandığı koymaktan başka hiçbir yol, hiçbir çare, hiçbir çözüm yolu yoktur.”

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yücel, konuşmasında mücadele vurgusu da yaptı. CHP’nin kriminalize edilmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Yücel, şu sözlere imza attı: