CHP Sözcüsü Yücel’den 'kırmızı çizgi' vurgusu: "Bunların dışında her şeyi konuşabiliriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel partisinin Manisa İl Danışma Kurulunda yaptığı konuşmada, “Bizim 3 tane kırmızı çizgimiz var. Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa’nın değiştirilemez ilk 4 maddesi ve bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz. Her görüşe saygılıyız. Her şeyi konuşabiliriz” dedi.

Siyaset 29.06.2024 19:32 Giriş: 29.06.2024 19:32

Güncelleme: 29.06.2024 19:37 Kaynak: İHA

ANKA