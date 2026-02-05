CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den 4 bakana Epstein soruları

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, uluslararası kamuoyunda yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dava dosyalarında yer alan iddialara ilişkin olarak dört ayrı bakana yazılı soru önergeleri verdi.

CHP Sözcüsü Emre, çocuk istismarı, insan ticareti ve uluslararası suç ağları iddiaları kapsamında Türkiye’de yürütülen inceleme, denetim ve adli süreçlere dair açıklama talep etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yöneltilen sorular:

Epstein dava dosyalarında adı geçen kişi ve ağların Türkiye ile bağlantıları araştırılmış mıdır?

Bu kişilere ait Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtları incelenmiş midir?

Konuya ilişkin yürütülen adli veya idari soruşturma bulunmakta mıdır?

Güvenlik birimleri tarafından yapılan risk analizleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yöneltilen sorular:

Uluslararası çocuk istismarı ve insan ticareti ağlarına karşı hangi koruyucu mekanizmalar uygulanmaktadır?

Çocukların bu tür suçlara karşı erken tespiti için özel bir izleme sistemi bulunmakta mıdır?

Türkiye, bu suçlarla mücadelede hangi uluslararası iş birliklerini yürütmektedir?

Bakanlık kayıtlarında bu ağlarla bağlantılı vaka tespit edilmiş midir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yöneltilen sorular:

Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin özel uçuşlar veya deniz araçlarıyla Türkiye’yi kullandığı tespit edilmiş midir?

Özel jetler ve yatlara yönelik denetim mekanizmaları yeterli midir?

Havaalanları ve limanlarda bu kapsamda özel bir kontrol uygulanmakta mıdır?

Denetim eksikliklerine ilişkin herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yöneltilen sorular:

Epstein dosyalarında adı geçen kişilere ilişkin Türkiye’de adli bir işlem yapılmış mıdır?

Yabancı ülke makamlarından gelen adli yardımlaşma talepleri bulunmakta mıdır?

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında başlatılan soruşturmalar var mıdır?

Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik bir planlama yapılmakta mıdır?

CHP’li Zeynel Emre, verdiği soru önergeleriyle, çocuk istismarı ve insan ticareti gibi ağır suçlara ilişkin iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasının, kamu yararı ve çocukların korunması açısından zorunlu olduğunu vurguladı.