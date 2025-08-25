CHP, SPD ve Sosyalist Enternasyonal'in gençlik örgütü temsilcilerini ağırladı

CHP, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) gençlik yapılanması Jusos ve Sosyalist Enternasyonal gençlik örgütü temsilcileri ağırlandı.

CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, SPD ve Sosyalist Enternasyonal'in gençlik örgütü temsilcileri ile görüştü.

Gençlere yönelik politikalar ele alındığı görüşmeye ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya’daki kardeş partimiz SPD ve Sosyalist Enternasyonal Gençlik örgütü temsilcilerini Genel Merkezimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Gençlerin fikirlerine değer veriyor, ortak mücadelemizi dayanışma ile büyütüyoruz. Türkiye’ye gelerek bizlerle paylaştıkları katkılar için teşekkür ediyoruz."

CEM AYDIN: ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ VE DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise toplantıya dair, "Bugün Genel Merkezimizde Jusos temsilcileri ile bir araya geldik. Gençlik politikaları, örgütlenme çalışmaları ve dayanışma etkinlikleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa’nın en büyük siyasi gençlik örgütlenmesi olarak uluslararası iş birliğini ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.