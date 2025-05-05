CHP standında "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısını söyleyen çocuğu darp eden 1 kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurulan standın yakınında, 15 yaşındaki A.Ç.C.'nin saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı 2'si serbest bırakıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kadıköy'de kurulan standın yakınında, 15 yaşındaki A.Ç.C.'nin saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alınmıştı.

15 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden S.O. ve E.T. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.F.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.