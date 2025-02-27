CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren ifadeye çağrıldı

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan arbedeler nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Avseren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyetten aradılar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davası için bulunduğumuz Çağlayan'daki arbedeler sebebiyle Vatan'a ifadeye çağrıldım. Karakollar, adliye binaları, cezaevi kapıları bize yabancı değil. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.