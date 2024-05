CHP Suruç Katliamı davasına heyet görevlendirdi

Yarın görülecek Suruç Katliamı davasına ilişkin CHP davayı takip etmek amacıyla bir heyet görevlendirdi. Heyette bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duruşmanın görüleceği Urfa’da davayı takip edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yarın görülecek Suruç Katliamı Davası için bir heyet görevlendirdi.

Heyette CHP'li milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

Dava öncesi ise CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

"SANIK SANDALYESİ BİR KİŞİ DAHİ OTURMADI"

IŞİD’in bombalı eylemi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100’den fazla yurttaşın yaralandığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Suruç katliamı, İŞİD’in düzenlediği saldırı zincirinin ilk halkasıydı. 3 ay sonra Ankara Gar Katliamı yaşandı. Bu saldırıyı yapan kişi de Suruç katliamcısının kardeşiydi. Bu ülkenin evlatları özgürlük, barış, kardeşlik isteyip bir bir öldürülürken Suruç katliamının firari sanıklarından olan ve aynı zamanda İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan İlhami Balı’nın ise elini kolunu sallayarak ülkemizde gezdiği ve bir de hastanelerimizde tedavi olduğu dava dosyasına girdi. Bu da soruşturmadaki ihmaller zincirini gözler önüne seriyor. Suruç katliamı ile ilgili başlatılan dava kapsamında, sadece bir sanık ceza alırken, diğer sanıklar bulunamadı. Tam 9 yıldır süren Suruç katliamı davalarında sanık sandalyesine bir kişi dahi oturmadı. Kaçak faillerin Suriye’de olduğu tespit edilmiş ancak kılını kıpırdatan yok. 33 evladımızın aileleri ise 9 yıldır gözyaşı döküyor. Her duruşma bir hançer gibi yüreklerine saplanıyor. Reddedilen her talepleri canlarından can alıyor ancak mücadele etmeye devam ediyorlar. Biz de bu karanlıklar aydınlanana kadar Suruç için adalet talebimizi sürdüreceğiz.”