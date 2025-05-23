CHP TBMM Başkanvekili belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkenvekilliği görevine Tekin Bingöl seçildi.

CHP, bugün (23 Mayıs Cuma) TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için kapalı grup toplantısında seçim yaptı.

Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yarıştı.

İlk tur oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı.

İkinci tur oylaması Tekin Bingöl ile Gürsel Erol arasında yapıldı.

İkinci tur oylamasının sonunda CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oldu.

Oylamada Tekin Bingöl 72, Gürsel Erol ise 54 oy aldı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DEĞİŞMEDİ

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak üç grup başkanvekilini de seçti.

Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

GRUP İDARE AMİRİ VE KATİP ÜYELER DE BELİRLENDİ

Bugün yapılan oylamada ayrıca Grup İdare Amirliği'ne Harun Yıldızlı seçildi.

Harun Yıldızlı 65 oy alırken, Yaşar Tüzün ise 59 oyda kaldı.

Müzeyyen Şevkin, Nurten Yontar ve Nermin Yıldırım Kara ise Katip Üye olarak seçildi.