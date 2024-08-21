CHP, tematik mitinglere ‘patates’le devam edecek

CHP yönetimi, tematik mitinglerin, “Toplumu harekete geçirdiği” tespitinden hareketle “Mitinglere devam’’ kararı aldı. CHP, 24 Nisan’da Antep’te düzenlenecek fıstık mitinginin ardından, patates üreticilerinin sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla Niğde’de patates mitingi düzenlenmeye hazırlanıyor. ‘‘Müzakere ile sonuç alınamayan’’ her konuda sahaya inmeye hazırlanan CHP yönetimi, sokak röportajında söylediği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan Dilruba’yı ziyaret için de Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’yı görevlendirdi.

TEMATİK MİTİNGLER

CHP’de, “Toplumun ihtiyaçları karşılayacak bir tüzük değişikliği” için çalışmalar devam ederken diğer yandan da tematik mitinglerin hazırlıkları sürüyor. Ataması yapılmayan öğretmenlerle başlayan mitinglerin toplumu harekete geçirdiğini gördüklerini belirten CHP kurmayları, “Mitingler, topluma cesaret veriyor. İnsanlar kendiliğinden isyan ediyor, eyleme geçiyor. Halkın yeniden ayağa kalkması için yeniden üretmeye ihtiyacı var. Bunu da yalnızca CHP yapabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

FİLİSTİN ZİYARETİ

CHP yönetimi, yeni dönemde dış politikada daha aktif rol alınacağını kaydediyor. AKP’nin dış politikasını, “Cumhuriyet değerlerini yerle bir eden politikalar” olarak değerlendiren CHP kurmayları, Genel Başkan Özgür Özel’in Filistin’e giderek Mahmud Abbas’ı ziyaret edeceğini belirtiyor.

CHP’de, 19 Ağustos’ta toplanan ve üç buçuk saat süren MYK’nin ağırlıklı gündemini de 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Tüzük Kurultayı hazırlıklarının oluşturduğu öğrenildi. Öte yandan MYK’de, Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınları ile “Yeni bir kapanma mı geliyor?” sorusuna yol açan Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili de değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, CHP’de tüzük değişikliği çalışmalarında da sona gelindi. Değişiklik talepleri arasında öne çıkan dönem sınırlamasının, “Çeşitli istisnalar” ile hayata geçirileceği öğrenildi. İhtisas alanlarına göre bazı milletvekilleri ve MYK üyelerinin, dönem sınırlamasından muaf tutulabileceği dile getirildi. CHP kurmayları, Tüzük Değişikliği Kurultayı’nda “CHP’yi iktidara taşıyacak” bir parti programının da ortaya konulacağını ifade etti. Uluslararası arenada da yer bulabilecek sorunların tartışılacağını anlatan CHP kurmayları, “Sosyalist Enternasyonal ile bir deklarasyon da yayımlanabilir” dedi.

Can Atalay için yeniden çağrı

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı’nda gündeme ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay oturumuna ilişkin ise Meclis’i tekrar çağıracaklarını söyleyerek, “Görüşelim diye değil. Kararı okumak için. Bunu yaparsanız Saray’dan bağımsız olduğunuza inanacağız” dedi. Ayrıca Özel, bu ay bitmeden Filistin’e güçlü bir heyetle gideceklerini açıkladı.

Özel, özetle şunları söyledi: “Söylemeye dilim varmıyor ama Meclis’in merdivenlerine kan döktük, kadına şiddet bulaştı. Bir milletvekilini konuşturmamayı marifet sayanlar gölge düşürdü. Utandık. O günü parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz. Belli ki oturup konuşmayacaklar. Numan Bey Meclis’i tekrar oturuma çağırıyoruz. Biz seçildiği gün tarafsız davranacağını söyleyen Kurtulmuş’a sesleniyorum. Anayasa diyor ki: Anayasa kararları bağlayıcıdır. Çok baskı gördünüz biliyoruz. Meclis’i tekrar toplantıya çağırıyoruz. Görüşelim diye değil. Kararı okumak için. Bunu yaparsanız Saray’dan bağımsız olduğunuza inanacağız. Meclis’i yeniden toplantıya çağıracağız ve bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz. Genç çiftçilerin her birisi asgari ücrete razı, iş arıyor. CHP olarak yardım ediyoruz. Kalan ürünleri alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burdur’da Balıkesir’de Kahramanmaraş’ta ortaya çıkan, çiftçilerin kendiliğinden isyanlarını sokaklara dökmeleri, bu sesi sokakta duyurmalarını önemsiyoruz.”