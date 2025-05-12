CHP temkinli: Cumhuriyeti hedef alacak süreçte yokuz

PKK’nin, örgütün feshedildiğine yönelik açıklaması, Türkiye siyasetinin gündemine oturdu. 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti milletvekillerinin tokalaşması ile başlayan ve kapalı kapılar ardında yürütülen sürecin PKK’nin açıklaması ile ulaştığı nokta, çok sayıda soru işaretini de beraberinde getirdi. Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği CHP'nin de sürecin en başından bu yana sürdürdüğü temkinli iyimser tavrını sürdüreceği öğrenildi.

PKK’nin silah bırakıldığı yönündeki bildirisinde yer alan, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı” vurgusuna dikkati çeken CHP kaynakları, “Yarın süreç, ‘PKK silah bıraktı, YPG bırakmadı’ noktasına gelebilir” ifadesini kullandı.

AYDINLATILMAYAN SORULAR

PKK’nin silah bırakma yönündeki kararını ortaya koyan metni, CHP MYK’da da gündeme geldi. CHP lideri Özgür Özel’in MYK’nın Manisa’dan Zoom üzerinden katıldığı toplantıda, “Kürt sorununun çözümüne” yönelik adı konulmamış süreçle ilgili halen aydınlatılmadığı ifade edilen sorular tartışıldı.

TEHLİKELİ VURGULAR

Edinilen bilgiye göre, CHP’liler, PKK’nin silah bırakma ve fesih açıklamasındaki Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasa’sı vurgularını, “Tehlikeli” olarak yorumladı. Lozan Antlaşması’nın, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu” olduğunun altını çizilerek, “Cumhuriyetin kurucu ilkelerini hedef alacak bir sürece destek vermeyiz” denildi.

BAHÇELİ NE DİYOR?

Türkiye'de barışın sağlanmasını en çok CHP'nin istediği ve CHP'nin Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmediği vurgulanarak, ancak süreçte karanlıkta bırakılan çok soru olduğuna dikkat çekildi. CHP’liler, şu soruların yanıtlanması gerektiğini belirtiyor:

>> Metinde üniter devleti, vatandaşlık tanımını, Lozan’ı hedef alan bu sözlere, sürecin sözcüsü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne diyor?

>> YPG ne olacak?

>> Bu fesih karşılığında ne verildi?

>> Silah bırakanlara ne olacak? Bırakılan silahlar ne olacak?

>> Süreci yönlendirmesi istenen Öcalan için ne düşünülüyor?”

DEMOKRATİKLEŞME SORUNU

CHP’liler, iktidarın süreçte güven vermeyen bir tavrı olduğunun da altını çizdi. Kürt sorunun yalnızca güvenlik politikaları eksenli bir sorun olmadığına dikkati çeken CHP kaynakları, şunları söyledi:

“Türkiye’de bir demokratikleşme sorunu var. Bir yandan tasfiye edilen bir muhalefet var. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu koruduğu, bunun için birtakım pazarlıklar yapıldığı bir sürece destek olmayız.”

SURİYE'DE YENİ DİZAYN

ABD’nin, Ukrayna ve Rusya’ya yönelik barış çağrısını da anımsatan CHP kaynakları, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“ABD’nin barış çağrısını yaşananlardan bağımsız göremeyiz. ABD, yukarımızda Rusya ve Ukrayna hattında barış için çağrı yapıyor. Bir yandan da yeni bir Suriye dizayn ediliyor. Yani yeni bir Ortadoğu politikası oluşturuluyor. Tüm bu gelişmelere dikkatli yaklaşmak lazım.”