CHP tepki göstermişti: Akın Gürlek'ten İmamoğlu açıklaması

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve yandaş kalemlerden Sinan Burhan, CHP milletvekillerinin tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin alamamasını Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sorduğunu açıkladı. Kamuoyunda "fiili tecrit" tepkilerine neden olan sürece dair konuşan Gürlek, herhangi bir engelleme durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

Gürlek'in, milletvekillerinin ziyaret başvurularının neden cevapsız bırakıldığını "bürokratik süreçler" ile açıkladığı öğrenildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK"

Burhan'ın aktardığına göre Gürlek, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir "tecrit" süreci başlatıldığını duyurmuştu. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İmamoğlu’nun beş gündür hiçbir milletvekiliyle görüştürülmediğini belirten Günaydın, durumu "Siz tecrit ederek Ekrem Başkanı halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikler elinizde patlar" sözleriyle eleştirmişti.

Gürlek, göreve gelmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada cezaevlerindeki görüşmelere dair "kısıtlama" sinyali vermişti. Tutukluların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir "mevzuat boşluğu" olduğunu savunan Gürlek, özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle tutuklularda bir boşluk var. Avukatlar rahat bir şekilde görüşebiliyor, not verebiliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıp Meclis’e sunmayı düşünüyoruz. Normalde bütün notlar cezaevi idaresi tarafından 'görüldü' yapılır. Ama tutuklularda mevzuat boşluğu olduğu için notlar rahatça dışarı gidebiliyor. Bu eksikliği gidereceğiz."