CHP-TİP görüşmesi: Baş ve Özel'den ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.

Özel ve beraberindeki heyet, TİP'in İstanbul İl Örgütü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Özel ve Baş ortak bir açıklama yaptı.

Özel, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Süreç ilk kez yaşanıyor. Bu düzenin değişmesi, işsizliğe itiraz, basın özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı bir toplumsal uyanışı hep birlikte görüyoruz" dedi.

Kurultay'a ilişkin yapılan iptal başvuruları hakkında konuşan Özel, "Yapılan başivurunun hukuki bir zemini yok. Lütfü Savaş bu kirli oyunun kullandığı piyondur" diye konuştu.

TÜSİAD'a ilişkin gelişmeleri değerlendiren Özel, "Sermayenin temsilcilerinin de başına aynı şeyler geliyor. Orman yanıyor, Türkiye yanıyor. TÜSİAD'ın muhatap olduğu muameleyi Türkiye 100 yıldır yaşıyor. Biz htürlü özgürlüğü savunuyoruz. Onların varmak istediği istasyon buraya kadarmış, burada indiler" ifadelerini kullandı.

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