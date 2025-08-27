CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez: Bu çifte standartı asla kabul etmiyoruz

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alındı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Nusret Yılmaz için Trabzon Adliyesi önünde basın açıklama düzenledi.

Başkan Bak, yaptığı konuşmada yapılan gözaltının hukuk dışı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi Adına Endişe Verici Bir Süreci hep birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın gözaltına alınması avukatlarımızın ne denli baskı altında olduğunun en son örneğidir. Değerli arkadaşlar Nusret Yılmaz kimdir? Nusret Yılmaz daha önce hakimlik mesleğini onur ve gururla yürütmüş, Trabzonspor’da yöneticilik yapmış, Trabzon’un yetiştirdiği önemli hukukçulardan biridir. Trabzon şehrine önemli katkıları olan kıymetli bir avukattır. Bu karar hukuk camiasında infial yaratmış, her kesimin tepkisini almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 30 yıllık aile avukatı Nusret Yılmaz’ın gözaltına alınması, sadece bireysel bir adli işlem olarak asla görülemez. Bu olay, ülkemizde yaşanan siyasi sürecin; hukukun üstünlüğü, savunma hakkı ve demokratik değerlere yönelik baskıların en somut örneklerinden biridir. Savunma hakkı, en temel insan haklarından biridir.

Bir avukatın, müvekkilinin siyasi kimliği nedeniyle hedef alınması, hukuk devletinin özünü zedelemekte ve yargı bağımsızlığına gölge düşürmektedir. Avukatlık mesleği, müvekkilinin görüşleri veya siyasi duruşu ile özdeşleştirilemez. Buna rağmen yaşanan bu gözaltı süreci, siyasi bir müdahalenin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Avukatlara yürütülecek soruşturmalar kapsamında Adalet Bakanlığı izni olması gerekirken Av. Nusret Yılmaz’a bu sürecin uygulanmaması açık bir hukuksuzluk içermektedir. Bu süreç açık ve aleni bir şekilde hukuk devleti temellerini sarsmakta, savunma hakkına savaş açmaktadır. Düzenli ve planlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun savunma hakkı engellenerek, savunmasız bırakılmaya çalışılmaktadır. Önce avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmış, şimdi de aile avukatı ve aile dostu avukat Nusret Yılmaz gözaltına alınmıştır. Türkiye’nin demokratik düzeninde, hukuk kurumlarının tarafsızlığını koruması ve adalet mekanizmasının her türlü siyasi etkiden uzak tutulması bir zorunluluktur. Aksi halde hem adalete güven azalmakta hem de muhalefete yönelik sindirme ve yıldırma politikaları meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, savunma hakkını doğrudan hedef alan bu uygulamanın hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını, yargı organlarının siyasi baskıdan bağımsız hareket etmesi gerektiğini, demokratik toplum düzeninin ancak özgür avukatlık ve bağımsız yargı ile ayakta kalabileceğini kamuoyuna hatırlatıyoruz. Bizler, her türlü siyasi görüşten bağımsız olarak, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve savunma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz, özgürlük olmaz, huzur olmaz. Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını engellemek için yapılan her türlü siyasi yargı oyunlarına asla müsaade etmeyeceğimizi, Ekrem İmamoğlu’nun tüm yol arkadaşlarına yapılan baskı ve sindirme operasyonlarına karşı her platformda kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve ülkemizi sokulmak istenen bu karanlık düzenden hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye taşıyacağımızı kamuoyu önünde bir kez daha hatırlatıyoruz."

"KIYMETLİ AVUKAT ARKADAŞIMIZ NUSRET YILMAZ YALNIZ DEĞİLDİR"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bu uygulanan çifte standardı kabul etmediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu önünde durduğumuz ve üzerinde Adalet Sarayı yazılı olan yer sadece çimento ve demirden ibaret bir yer değildir. Buranın içi adaletle dolarsa bir anlamı yaratır. Bunu da dolduracak olan bağımsız tarafsız yargı ve bağımsız savunmadır. Bugün yıllardan beri Trabzon Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmakta olan Sayın Nusret Yılmaz gözaltına alınmıştır. Ancak bugün bu yaptığımız konuşma sadece bir avukat adına yapılan bir konuşma değildir. Bu konuşma savunma hakkının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan işlemlere karşı aynı zamanda bir eleştiridir. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki asıl olan davet edilmedir. Anayasa ve CMK hükümlerine aykırı bir şekilde Sayın Nusret Yılmaz çağrı yapılmadan gözaltına alınmıştır. Adeta bir Karadeniz fıkrasını yaşıyoruz. Çağrılsaydı bugün kendisi İstanbul'a gitmiş ve savcılık huzuruna çıkmış olacaktı. Ancak bu savunma makamına yapılmak istenen verilmek istenen gözdağı ve itibar suikastlığı nedeniyle bugün hala Trabzon'dadır ve ancak yarın İstanbul'a savcılığa sevk edilecektir.

Oysa kendisi çağrıldığında zaten İstanbul'a gidecek olan bir kimseydi. Bir başka husus ise avukatlar herhangi bir şekilde bir soruşturmaya maruz kaldıklarında soruşturma iznini Adalet Bakanlığından ister savcılık makamı. Burada bunun da yaşanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir çifte standardın uygulandığını görüyoruz. Kimse tutuklansın demiyoruz. Ama “Ak toroslar” açıklamasından sonra kaçmakta olan bir avukat gözaltına alınıyor ve adli kontrolle bırakılıyor. Yine cezaevine gidip birine itirafçı iftiracı olması için metin götüren bunun için ücret talep eden bir başka avukatta Adalet Bakanlığından alınan izin sonucunda açılan soruşturma üzerine bugün adli kontrolle serbest bırakılıyor. Peki davet edilse kendisi gidip ifade verecek olan Sayın Nusret Yılmaz o zaman niye gözaltında? Bu çifte standardı adalet adına hukuk adına demokratik bir hukuk devleti adına açıklamamız mümkün değildir. Bu çifte standardı asla kabul etmiyoruz. Burada asıl saldırı sadece savunma makamına yapılmamaktadır. Aslında savunma hakkına yapılmaktadır.

Yani Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkı ortadan kaldırılmak istenmekte engellenme yapılmak istenmektedir. Ama bilmiyorlar ki bağımsız savunma asla korkmaz asla susmaz asla biat etmez. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı savunmaya hazır binlerce avukat beklemektedir. Şimdi buradan bir kez daha sesleniyoruz. Avukatlara korku salarak masumiyet ilkelerini ihlal ederek lekelenmeme haklarını ihlal ederek itibar suikasti yapamazsınız. Bu hukuka aykırı uygulamayı derhal sonlandırın. Bir kez daha sesleniyoruz. Avukatlar asla korkmaz, asla susmaz. Kıymetli avukat arkadaşımız Nusret Yılmaz yalnız değildir. Biz onunla birlikte el ele, kol kola bu hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha bu iktidara hukuk devleti olma ilkelerini hatırlatıyor. Sayın Nusret Yılmaz'ın soruşturması hakkında her türlü takibi onunla birlikte yapacağımızı bir kez daha burada tekrarlıyoruz."