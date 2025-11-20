CHP, TRT binasına yürüyecek

CHP, İBB ve İmamoğlu'na yönelik duruşmaların TRT'de yayımlanmasını talep ederek TRT'nin İstanbul'daki stüdyolarına yürüme kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından 22 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Akmerkez önünde toplanıp Ulus'taki TRT binasının önüne yürüyeceklerini duyurdu.

"DURUŞMALAR CANLI YAYIMLANSIN"

237 günde hazırlanan İBB iddianamesinden sonra hem CHP Lideri Özgür Özel hem de 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaların TRT'de yayımlanması yönündeki taleplerini yineledi.

Özgür Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

Biz kendimize güveniyoruz.

Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz.

Siz de yalan ve iftiralarla doldurduğunuz bulamaç iddianamenize güveniyorsanız:

Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün.