CHP, tüm adayları belirlemek için toplanıyor

CHP'de İzmir ve Antalya başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için anket ve temayül yoklamasının tamamlandığı öğrenildi.

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AA

Yerel seçim yaklaşırken partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. CHP'de ise İzmir ve Antalya başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için anket ve temayül yoklamasının tamamlandığı belirtildi. CHP PM'DE ADAYLAR CUMA GÜNÜ NETLEŞECEK Bu gelişmenin ardından CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçim için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK sonrası akşam saatlerinde ise CHP Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak. Toplantıda kalan seçim çevrelerinin adayları açıklanacak. CHP lideri Özel, TİP Genel Başkanı Baş’la görüştü NATO’ya ‘ret’ oyu veren tek CHP’li vekil Akbulut: Kahrolsun Amerikan emperyalizmi