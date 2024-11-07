CHP, TUSAŞ saldırısını Meclis'e taşıdı: 10 soruda güvenlik zafiyeti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, TUSAŞ saldırısında güvenlik zafiyeti hakkında TBMM'ye soru önergesi verdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesine yönelik 23 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlenirken güvenlik zafiyetleri tartışma konusu oldu.

"EN SON NE ZAMAN DENETLENDİ?"

CHP'li Kılınç, TUSAŞ’taki güvenlik zafiyetleriyle ilgili 10 soruluk önergeyi TBMM'ye verdi. Önergede, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya 10 soru yönelten Kılınç, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TUSAŞ’ın güvenliğini en son ne zaman denetlediğini ve denetimde hangi bulguların elde edildiğini sordu.

Kılınç, "Denetmede TUSAŞ’ın güvenliğinin sağlanması için gerekli personel sayısında yetersizlik olduğunun Emniyet müfettişlerinin hazırladığı raporda yer aldığı iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

Önergede yer alan sorular şöyle:

"* Yaklaşık bir yıl önce Ankara’da benzer bir terör saldırısı gerçekleştirildiği halde teröristlerin Suriye sınırından giriş yaparak başkent Ankara’da güvenlik açısından kritik öneme sahip TUSAŞ’a ağır silahlarla saldırı yapmaları neden önlenememiştir? Saldırının gerçekleşmesinde güvenlik zafiyetleri var mıdır, var ise güvenlik zafiyetleri nelerdir?

* Teröristler, saldırıdan bir gün önce taksi ile TUSAŞ yerleşkesine gelerek keşif yapmış, ertesi gün taksici vatandaşımızı katlederek aracın bagajına saklamış, uzun namlulu ağır silahlarla birlikte taksi ile jandarma kontrol noktasına geçerek TUSAŞ yerleşkesine gelmiş ve saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Teröristlerin bu faaliyetleri neden önceden tespit edilememiştir? Teröristler bu şekilde jandarma kontrol noktasından nasıl geçebilmişlerdir?

* Saldırıdan kısa süre önce Şırnak ilinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan PKK’lı bir teröristin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerde TUSAŞ hakkında bilgilerin ele geçirildiği doğru mudur?

-Saldırıdan kısa süre sonra teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilip açıklandığına göre teröristler ile ilgili bilgilerin güvenlik kurumlarının kayıtlarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen teröristler Suriye sınırından Ankara’ya gelene kadar ve Ankara’da saldırı eylemini planlarken güvenlik noktalarını nasıl geçebilmişlerdir?

* TUSAŞ yerleşkesine yaklaşık 1.5 kilometre uzakta yer alan güvenlik noktasındaki koruma görevi ne zaman jandarmadan alınıp TUSAŞ’ın özel güvenlik birimine devredilmiştir? Bu değişikliğin gerekçesi nedir?

* Atak ve Gökbey helikopterleri, Kaan, Hürkuş ve Hürjet uçakları ile ANKA insansız hava aracını geliştiren ve binlerce kişinin çalıştığı TUSAŞ gibi kritik öneme sahip bir kurumun güvenliği neden yalnızca özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır? TUSAŞ yerleşkesinin güvenliği hangi tarihten itibaren özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır?

* Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı müfettişleri TUSAŞ’taki özel güvenlik koruması en son ne zaman denetlemiştir? Denetimde hangi bulgular elde edilmiştir?

* Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı müfettişlerinin TUSAŞ’a yönelik terör saldırısından kısa bir süre önce, 2024 yılının Ekim ayının ilk haftasında TUSAŞ’taki özel güvenlik korumasını denetlediği, TUSAŞ’ta özel güvenlik koruması bakımından önemli zafiyetler bulunduğu, TUSAŞ’ın güvenliğinin sağlanması için gerekli personel sayısında yetersizlik olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda yer aldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise TUSAŞ’da tespit edilen güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi için neden acilen önlem alınmamıştır?

* TUSAŞ saldırısından sonra, TUSAŞ’taki güvenlik zafiyetlerinin oluşmasında ve saldırının gerçekleşmesinde ihmali bulunanlar hakkında inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, soruşturmada hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

* TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sırasında saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kimler tarafından elde edilerek medyaya servis edilmiştir? Bu konuda inceleme veya soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi bulgular elde edilmiştir?"