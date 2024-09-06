CHP tüzüğünün ayrıntıları belli oldu

CHP Tüzük Kurultayı’nda CHP Lideri Özgür Özel'in ardından basın ve dinleyiciler salondan çıkarıldı. Yalnızda delegelerin kaldığı salonda taslak metnin değerlendirilmesi ve oylanmasına geçildi.

Delegeler tarafından oylanan taslak metne göre, CHP'de üyelik aidatları 120 TL ile 6 bin TL arasında belirlendi. CHP, aktif üye tanımını da güncelledi.

CHP’nin yeni tüzüğünde üyelerin görev ve hakları şöyle sıralandı: "Partinin katıldığı seçimlerde görev ister ve görevlerini yerine getirir. Dijital mecralardaki parti etkinliklerine katılır. Partiye üye kazandırmak için gerekli özveriyi gösterir."

YIĞILMA ÜYE DÜZENLEMESİ

CHP, yığılma üyelerin seçim sonucunu etkilemesinin önüne geçmek için de harekete geçti.

Üyelerin ön seçimlerde oy kullanabilmesi için en az bir yıl parti üyesi olması gerektiği belirtildi. Oy kullanabilmek için düzenli aidat ödeme ve parti etkinliklerine katılma zorunluluğu da getirildi.

İL VE İLÇE BAŞKANLARINA YETKİ

İl ve ilçe başkanlarının yetkileri de artırıldı. İl başkanlarına milletvekillerini, belediye meclis gruplarını ve partili belediye başkanlarını olağan ya da olağan üstü toplama yetkisi verildi. İlçe başkanlarına ise belediye meclis gruplarını ve belediye başkanlarını toplanlantıya çağırma olanağı sağlandı.

Partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi de yalnızca MYK üyeleri ile sınırlandırıldı. Yetkinin bizzat CHP Genel Başkanı tarafından verilmesi hükme bağlandı.

YURTDIŞI ÖRGÜTLERİ

Yeni tüzük ile öte yandan yurt dışı örgütleri de karar alma süreçlerine dahil edildi. Yurtdışı örgüt temsilcileri meclisinin bir takvim yılında en az iki kere toplanacağı belirtildi.

KURULTAY TAKVİMİNE AYAR

Yeni tüzük, mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığını üç yılda bire çıkardı. Buna göre, Olağan Kurultay'ın 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılması öngörüldü.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI

CHP, Genel Başkan adaylığı tartışmalarıyla ilgili de adım attı. Mevcut Genel Başkan'ın kendi isteği üzerine aday olabileceği ve imza toplayamayacağı bildirildi. Aday olmak isteyenlerin ise kurultay üye sayısının yüzde 10'u kadar imza toplayabileceği kararlaştırıldı.

GENEL MERKEZ KONTENJANI

Milletvekili adaylığına yönelik ön seçim kriterleri de tüzüğe işlendi. Milletvekili adaylığında üç dönem sınırı getirildi.

Milletvekili ve belediye başkanlığı adaylıklarının belirlenme yöntemi için tüzüğe, "Ön seçim veya diğer yöntemlere il ile ilçe örgütünün tavsiyesine göre Parti Meclis’i karar verir" ifadesi eklendi.

Ön seçimin örgüt ya da hakim gözetiminde yapılması örgütün tavsiyesine bırakıldı. Böylece ön seçimin çıkarttığı sorunların önüne geçilmesi hedeflendi. Ön seçim örgüt denetiminde olursa yönetime yüzde 15’lik bir aday belirleme kontenjanı verileceği vurgulandı. Kontenjanın yüzde 5’i gençlik kollarına, yüzde 5’i kadın kollarına ve yüzde 5’i de Meclis grubunda gerçekten ihtiyaç duyulacak isimlere ayrılacağı aktarıldı. Ön seçimin hakim denetiminde olması halinde genel merkez kontenjanının yüzde 5 olacağı tüzükte kayda geçirildi.