CHP tüzük kurultayına gidiyor: Ön seçim, dönem sınırı, kurultay aralığı

CHP'de, 6-9 Eylül tarihlerinde Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayı için geri sayım sürüyor.

Parti yönetimi, 1-20 Nisan tarihleri arasında üyelerden tüzük değişikliğine yönelik alınan önerileri değerlendiriyor.

Partinin internet sitesinden de toplam 8 bin öneri alındığını kaydeden parti kurmayları, tüm önerilerin dikkatle incelendiğini belirtiyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin analiz sürecini geride bırakan CHP yönetimi, değişikliklerin ardından çağdaş ve demokratik bir parti tüzüğünün olacağını söylüyor. Tüzüğün, sosyal demokrat partiler tarafından örnek alınacak bir tüzük olacağı savunuluyor.

YOĞUN MESAİ

Tüzük değişikliği ile partinin en üst organlarından Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme yönteminde aktif bir role kavuşturulabileceği iddia ediliyor.

CHP Tüzük Komisyonu, en yoğun mesaiyi ise aday belirleme yöntemi, milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırı uygulamaları üzerinde yapıyor. CHP’de iki yılda bir gerçekleştirilen kurultay aralığının ise üç yıla çıkarılması planlanıyor.

DÖNEM SINIRI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tüzükte özellikle milletvekili aday belirleme işlemleri sırasında ön seçim hüküm altına alınmak isteniyor. Milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylıklarında üç dönem sınırlaması getirilebileceği kaydediliyor. Öte yandan CHP, iki yılda bir kurultayın üç yıla çıkarılmasına yönelik değişikliğin de tüzükte yer alabileceği öne sürülüyor.