CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar’dan 'yeni yıl bebeğine' ziyaret

CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, yeni yılın ilk bebeğine ve annesini ziyaret ederek "İyi günümüzde de kötü günümüzde de dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

Başkan Atalar, Ali Sadi bebeğin ailesine tebrik ziyaretinde bulundu.

Bebeğin ailesi ve hastane hekimleriyle sohbet eden Atalar, yeni yılın demokrasi, mutluluk, huzur, barış ve sevgiyi getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Atalar, "Komşularımızla dayanışma içerisinde olduğumuz, küslükleri ve dargınlıkları geride bıraktığımız güzel bir yıl bizlerle olsun. İyi günümüzde de kötü günümüzde de dayanışma içerisinde olacağız. Bugün burada, yeni yılda Üsküdar’ımızda dünyaya gelen yeni bir cana, yeni bir yaşama merhaba dedik. Çocukların, kadınların ve gençlerin umutla baktığı yarınları birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Topaloğlu’ndan hastane hakkında bilgi alan Atalar, hekimlerin ve sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

Yeni yılın ilk bebeği ve ailesine sağlık, mutluluk ve huzur dilekleriyle ziyareti sonlandıran CHP Üsküdar İlçe Yönetimi, 2025 yılının tüm yurttaşlar ve Üsküdarlılar için umut dolu bir yıl olmasını diledi.