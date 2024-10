CHP Uzundere’den ses yükseltti: Bu karanlık yapı yıkılacak!

BİRGÜN EGE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Örgütü, İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere’de kaçak olarak inşa edilen İsmailağa Cemaati’nin öğrenci yurdu ve Kuran kursu binasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve bölgedeki yurttaşlar da katıldı.

Tahtacı Alevi Türkmen köyleri arasında yer alan Uzundere’de kaçak olarak inşa edilen yapı, yıkım kararına rağmen faaliyete başladı.

Açıklamada konuşan Kınay, “Kamu hizmeti olarak görevimiz kaçak yapılaşmaya müsaade etmemektir. Bu noktada idari ve siyasi olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevimizi yapmaya devam edeceğiz ama kim tarafından kollandığı ve nereye gittiği belli olmayan bir yapıyla ilgili, ilgili kamu idarelerinin emniyet güçlerinin gerekli tahkikatla beraber kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir” dedi.

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Kınay, “Belediyemiz, idari olarak da yasal olarak da siyasi olarak da bulunduğu yerden hiçbir zaman geriye düşmemiştir, düşmeyecektir. Bu cümlelerin içerisinde bizler Karabağlar’da sağlıklı, güvenli, toplumla birlikte Anayasa’nın hukuku uygun gördüğünce yaşamaya, çalışmaya, birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Basın metnini okuyan CHP İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, “Hepinizin medyadan, Halk TV aracılığıyla duyduğu; başlangıçta ev olarak inşa edilen bu yapı, daha sonra kim olduğu belli olmayan bazı kişiler tarafından, köylüyü kin ve nefretle birbirine düşürecek şekilde kullanıldı. Her gün lüks araçlarla buraya insanlar taşınıyor ve köy halkı bu durumdan rahatsız. Bu kaçak yapının yıkılması ve kin ile nefret dolu bu olayların sona ermesi için yetkilileri göreve çağırıyorum.

Kaçak konut olarak inşaa edilen, sonrasında kaçak konutu eklentilerle büyüterek, hangi amaca hizmet edeceği belli olan bu yapıyla, Uzundere'de yeni Aladağlar, Çivriller yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Kaçak yapılaşmayla yasalar çerçevesinde mücadele edeceklerini dile getiren Sözüpek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve hedefini müassır medeniyetler olarak belirlediği Türkiye Cumhuriyeti'nde, kaçak, kontrolsüz, çocuklarımızın her türlü can güvenliğinin olmadığı, modern eğitimden kapatıldığı, üzülerek söylemek gerekiyor ki, tacizlerine ve tecavüzlerin yaşandığı, yanarak can verdikleri bu ve türevlerine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdi olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

İzmir’in ve Karabağlar’ın aydınlığına gölge düşürülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Sözüpek, şunları söyledi:

“Kaldı ki, Narin'i katleden, daha iki gün önce iki kadını, iki genç filizi yaşamdan koparan da bu karanlık ve gerici zihniyetin, Çağdaş Türkiye'ye dayattığı karanlıktan başka bir şey değildir. Her şartta ve koşulda, kamu görevini icra etmek isteyen Belediye görevlilerine sopalı zorbalar saldırmış olsa da, bu karanlık ve kaçak yapı yıkılacak. Son olarak bağımsız ve tarafsız medyanın maruz kaldığı saldırıyı kınıyor; Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol'a, kameraman Şahin Karaşahin'e ve ulaştırma görevlisi Erkan Aydın’a geçmiş olsun diyor ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz…”

NE OLMUŞTU?

Uzundere’de kaçak yapılan Kuran kursu binasını görüntüleyen Halk TV ekibine tarikatçılar müdahale etti. Basın aracına zorla binerek ekibin çektiği görüntüleri sildirmek isteyen şahıslardan biri, muhabir Yağmur Beril Varol’a, “Siz bizi tahrik ediyorsunuz. Habercilik yapayım derken, gündeme oturayım derken milleti birbirine düşürüyorsunuz” ifadelerini kullanırken Varol, şahıslara, kendilerinden şikayetçi olacaklarını ifade etti.